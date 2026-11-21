En el ámbito científico se han planteado distintas hipótesis para explicar el fenómeno. Una de ellas propone que las corrientes de agua subterráneas podrían inundarse durante las tormentas y sacar los peces a la superficie; otra plantea la intervención de sistemas meteorológicos capaces de transportar animales acuáticos. Sin embargo, no existe una explicación concluyente que haya despejado todas las interrogantes sobre lo que ocurre en Yoro.