Las imágenes del Clásico sampedrano que ganó el Marathón (1-2) contra el Real España en el estadio Morazán por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de Liga Nacional de Honduras.
Los equipos titulares de Real España y Marathón antes del inicio del Clásico sampedrano.
El portero colombiano Andrés Salazar fue fichado recientemente por Real España, pero aún no ha podido ser inscrito en la Liga Nacional de Honduras. Estuvo en el Morazán junto a Marcelo Pereira, de baja.
El Clásico sampedrano contó con la presencia de bellas edecanes que robaron miradas en el estadio Morazán.
Otra de las chcias edecanes que fue parte del ambiente del Clásico Sampedrano entre Real España y Marathón.
La bella chica edecán que se robó las miradas en el Clásico Sampedrano. Fue sensación en el estadio Morazán.
Carlos 'Chuy' Pérez estuvo en el banco de suplentes del Marathón.
Estos niños del Real España posando en las graderías del estadio Morazán con una copa que ganaron.
La burla de los aficionados de Marathón contra Real España en la previa del derbi sampedrano afuera del estadio Morazán.
Otras lindas chicas estuvieron regalando balones a los aficionados en el estadio Morazán.
Jefferson Escobar fue el árbitro principal del partido en el estadio Francisco Morazán. Así saludó a Jhow Benavídez, capitán del Real España.
Damin Ramírez celebrando su gol que abrió el marcador para el Marathón contra el Real España.
Los jugadores del Marathón celebrando el gol de Damin Ramírez que significó el 0-1 contra el Real España.
Alberth Elis inició la jugada del segundo gol del Marathón con este pase buscando a Javier Arriaga.
Roberto 'Pipo' López cometió un grave error, había llegado al balón, pero se le escapó y Javier Arriaga aprovechó para marcar el 0-2 del Marathón.
El festejo de Javier Arriaga tras su golazo que terminó por darle el triunfo al Marathón en el Clásico Sampedrano.
Los héroes del Marathón en el Clásico Sampedrano. El abrazo de Javier Arriaga y Damin Ramírez.
La rabia y enfado de 'Pipo' López tras su errorazo que provocó el segundo gol del Marathón.
El delantero argentino Ángel Sayago anotó el gol del descuento del Real España tras un error de Jonathan Rougier.
Nicolás Messiniti y Devron García charlando tras una falta en el centro del campo.
Los jugadores de ambos equipos se juntaron en lo que parecía una bronca tras la falta.
El lamento de Ángel Sayago tras fallar una ocasión de gol del Real España en el primer tiempo.
Este aficionado de Marathón resultó herido en la gradería sur y tuvo que ser evacuado por cuerpo de socorro.
Nixon Cruz llamó la atención en el banquillo con esta seña que hizo antes de ingresar de campo en el Clásico. ¿Para quién era?
El gesto de Nixon Cruz con sus dedos de la mano derecha minutos antes de ingresar de cambio en el Clásico sampedrano.
El entrenador español Juan Ignacio Martínez vivió con intensidad el Clásico Sampedrano.
Eddie Hernández entró de cambio en los últimos minutos para buscar el empate del Real España, pero no pudo lograrlo.
Una bengala fue lanzada al campo del estadio Morazán en los últimos minutos del segundo tiempo.
Una pelea entre los mismos barristas de Marathón manchó el clásico sampedrano, provocando un zafarrancho.
La Policía Nacional tuvo que intervenir para ponerle fin al relajo entre los mismos barristas del Marathón.
Los encargados del Real España en el estadio abrieron los portones de la gradería para que aficionados salieran tras el zafarrancho.
Los aficionados de la barra del Real España le pusieron el color al Clásico Sampedrano con fuegos artificiales y bengalas.
El colombiano Yairo Moreno, con el puño apretado celebrando la gran victoria del Marathón en el Clásico Sampedrano.
Silvio Rudman, entrenador del Marathón, se unió a los festejos del triunfo contra el Real España.
Javier Rivera y Tomás Sorto celebrando el triunfo del Marathón contra el Real España.
Los jugadores de Marathón celebraron el triunfo y agradecieron a los aficionados por el apoyo.
La tristeza de Roberto 'Pipo' López tras el final del partido que perdió el Real España contra el Marathón.
La desolación de Jeffrey Ramos tras la derrota del Real España contra el Marathón.