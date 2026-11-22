. Profesionalmente, estás llegando muy lejos. Y vienen nuevas oportunidades.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Te encontrarás en el top de tu autoestima. Te sientes alegre y participativo en todo lo que te propongan. Vas a tener mucho éxito en las relaciones con el sexo opuesto y será un buen día para hacer nuevos amigos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Estás atravesando una etapa de muchas dudas en tus relaciones afectivas; trata de no ver más fantasmas de los que hay. Si tienes que aclarar alguna situación, lo mejor es que lo hagas cuanto antes
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Buen día para la organización y los preparativos de cara a un desplazamiento que te hace mucha ilusión. Tu habitual sentido del orden te ayudará a no olvidarte nada y solucionar los contratiempos que te depara el destino.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Comprobarás cómo puedes divertirte haciendo algo de ejercicio, tal vez no hayas probado determinados deportes, en equipo o de uno contra uno, que te harán pasar buenos ratos al tiempo que quemas algunas calorías.
LEO (23 julio-22 agosto). Vivirás una jornada excepcionalmente tranquila, en la que podrás dedicar tiempo a los asuntos que íntimamente más te interesan, y de los que no tendrás que dar cuentas a nadie. Los amigos te llamarán inútilmente.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Tu espíritu inquieto tal vez te conduzca a estudiar algún idioma que ni te habías imaginado, pero que en un futuro cercano puede ayudarte como fuente de ingresos extra. Tendrás oportunidades antes de lo que piensas.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Aunque estás más centrado en tu propia persona que en tu pareja, tu relación marcha viento en popa. En el trabajo, inicias un período de cambios que no siempre pueden ser positivos. Conviene que pongas al día todo tipo de papeles y documentación; alguien puede reclamarte algo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Te encontrarás con la disconformidad de las personas que te rodean a la hora de poner en marcha un nuevo proyecto personal. No fuerces las cosas y deja que el tiempo confirme tus decisiones. Te sentirás agotado cuando llegue la noche.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Si tienes tu propio negocio, tal vez no sea el momento ideal para dejarlo en manos de otras personas y hacer ese viaje que están reclamando la pareja o los amigos. Tendrás que buscar a gente de confianza para viajar tranquilo.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Los proyectos de viajes están cada vez más cerca de la realidad, pero antes de eso tal vez necesites viajar por trabajo. Será una buena forma de reflexionar precisamente sobre con quién y cómo te apetece pasar tus días libres.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Estarás obligado a ocuparte de los más mayores de la familia, aunque en un principio la idea no te haga mucha ilusión. La dedicación será dura, pero aprenderás mucho de ella. El día también te traerá algo de diversión, probablemente en el terreno amoroso.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Necesitarás de tus amigos y familiares en un asunto relacionado con herencias o propiedades. Deja tu orgullo a un lado y céntrate en unir fuerzas con los tuyos para solucionar problemas. Muéstrate más cariñoso con la pareja.