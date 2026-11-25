La acusación está relacionada con la atención médica que recibió Sandra Díaz el 10 de junio de 2026, fecha en la que cumplía 46 años. Ese día, la chef acudió a una clínica privada situada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, debido a fuertes molestias en la región del cuello y la espalda.