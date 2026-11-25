Un juez decretó detención judicial contra el médico Pablo Alberto Cerritos Herrera, acusado por el Ministerio Público del delito de homicidio imprudente grave en perjuicio de la reconocida chef hondureña Sandra Díaz del Valle Hernández, quien falleció el pasado 10 de junio en Tegucigalpa.
La resolución fue adoptada este miércoles, luego de que el profesional de la medicina compareciera ante los Juzgados de Letras de lo Penal de Francisco Morazán para enfrentar la audiencia de declaración de imputado.
Con esta determinación, Cerritos permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra. El juez también deberá establecer la fecha y hora de la audiencia inicial, en la que se conocerán los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa.
El médico fue capturado el martes 24 de noviembre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), luego de que el Ministerio Público presentara el requerimiento fiscal el viernes 20 de noviembre.
La acusación está relacionada con la atención médica que recibió Sandra Díaz el 10 de junio de 2026, fecha en la que cumplía 46 años. Ese día, la chef acudió a una clínica privada situada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, debido a fuertes molestias en la región del cuello y la espalda.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, durante la consulta el médico ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello.
Después de recibir los medicamentos, la paciente comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general. Su condición se complicó progresivamente hasta que perdió el conocimiento, según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.
Ante el deterioro de su estado de salud, el médico solicitó que fuera trasladada a un centro hospitalario. Su pareja, el presentador de televisión Juan Fernando Lobo, la llevó en su vehículo particular hasta el Hospital Escuela, donde el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.
Tras el fallecimiento, familiares de la chef solicitaron que se investigaran las circunstancias en las que recibió atención médica. Las autoridades realizaron diligencias para recopilar elementos relacionados con el procedimiento efectuado en la clínica y establecer posibles responsabilidades.
Por su parte, Pablo Cerritos ofreció anteriormente su versión de lo ocurrido y sostuvo que Sandra había llegado a su consultorio debido a fuertes dolores cervicales.
También aseguró que intentó auxiliarla cuando presentó complicaciones y que la acompañó durante el traslado al centro asistencial.
Sandra Díaz era una reconocida chef y presentadora hondureña que participó en diferentes espacios televisivos, entre ellos "Venga la Alegría Honduras", "Hoy es tu día" y "La Receta del Amor". Su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre familiares, colegas y seguidores de su trayectoria en la gastronomía y la televisión nacional.