Pablo Alberto Cerritos Herrera es el médico señalado por el Ministerio Público como presunto responsable del delito de homicidio imprudente grave por la muerte de la chef hondureña Sandra Díaz del Valle Hernández, ocurrida el 10 de junio de 2026 en Tegucigalpa.
Cerritos Herrera, doctor en Medicina y Cirugía, fue capturado este martes 24 de noviembre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).
De acuerdo con las investigaciones, el profesional de la medicina era el médico de confianza de Sandra Díaz y fue quien la atendió en el Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa.
La chef llegó al establecimiento acompañada de su pareja, el presentador Juan Fernando Lobo, alrededor de la 1:00 de la tarde del 10 de junio, precisamente el día en que cumplía 46 años.
Horas antes, después de participar en el programa televisivo «Venga la Alegría», Sandra se había comunicado con su pareja para comentarle que sentía un fuerte dolor entre la espalda y el cuello.
Según el expediente fiscal, Cerritos ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello. Después del procedimiento, la paciente comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general.
La situación se agravó cuando Sandra se desvaneció. Ante esa condición, el médico solicitó su traslado de emergencia a un hospital. Juan Fernando Lobo la llevó en su vehículo particular al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales.
De acuerdo con las investigaciones y la versión de Lobo, la chef se había sometido a un tratamiento estético conocido como "cóctel para el rostro". Después de la aplicación de un medicamento en la zona de la nuca, habría manifestado sentir una fuerte descarga eléctrica en el cuerpo antes de perder el conocimiento.
En declaraciones anteriores, Cerritos sostuvo que Sandra llegó a la clínica con fuertes dolores cervicales y que durante la evaluación presentó síntomas que le hicieron sospechar de una complicación mayor. Según su versión, le brindó primeros auxilios y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar.
"Su presión arterial fue bajando en el camino y continuamos dándole atención. Yo mismo la entregué en el hospital", manifestó.
El médico también explicó que decidió trasladarla al Hospital Escuela junto a su pareja y un enfermero porque la ambulancia solicitada al Sistema Nacional de Emergencias 911 no llegó a tiempo.
Tras la muerte de la chef, sus familiares presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran las circunstancias en las que recibió la atención médica y las posibles responsabilidades relacionadas con su fallecimiento.
El requerimiento fiscal contra Cerritos fue presentado el viernes 20 de noviembre. Su captura forma parte de las diligencias impulsadas por la Fiscalía para que responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen. Será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal.