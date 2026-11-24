Las 12 candidatas que continúan en competencia por la corona de Miss Universo 2026 fueron seleccionadas por el jurado durante las distintas etapas del certamen, logrando avanzar a una de las fases más importantes de la noche.
Chile: Dominga López Burrull.
República Dominicana: Melissa Núñez.
Estados Unidos: Justus Kelley.
Nueva Zelanda: Georgia Waddington.
Cuba: Mia Dio.
Puerto Rico: Jennifer Barreto.
Nicaragua: Jasmine Blandford.
Filipinas: Bea Millan-Windorski.
Venezuela: Clara Vegas.
República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi.
Francia: Garance Authié
Colombia: María Alejandra López.