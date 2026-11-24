Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este martes al médico Pablo Cerritos, señalado por el Ministerio Público como presunto responsable del delito de homicidio imprudente grave por la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle Hernández, ocurrida el pasado 10 de junio de 2026.
La detención se ejecutó mediante una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), luego de que el Ministerio Público presentara el requerimiento fiscal contra el profesional de la medicina el viernes 20 de noviembre.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el día de su fallecimiento, Sandra Díaz acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, donde fue atendida por el médico ahora imputado.
Según el expediente, el profesional ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello. Después del procedimiento, la paciente comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general.
La situación se agravó cuando Sandra Díaz se desvaneció, por lo que el médico solicitó su traslado de emergencia a un centro hospitalario. La pareja de la chef, Juan Fernando Lobo, la condujo en su vehículo particular hasta el Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales.
De acuerdo con la versión de Lobo y las investigaciones del caso, la chef se había sometido a un tratamiento estético conocido como "cóctel para el rostro".
En declaraciones ofrecidas anteriormente, Cerritos sostuvo que Díaz llegó a la clínica con fuertes dolores cervicales, pero que durante la evaluación presentó síntomas que le hicieron sospechar de una complicación mayor. Según su versión, ante el deterioro de la paciente procedió a brindarle primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
El médico también explicó que decidió trasladarla al Hospital Escuela junto a su cónyuge y un enfermero, debido a que la ambulancia solicitada al Sistema Nacional de Emergencias 911 no llegó a tiempo.
"Su presión arterial fue bajando en el camino y continuamos dándole atención. Yo mismo la entregué en el hospital", manifestó en aquella ocasión.
El fallecimiento de Sandra Díaz ocurrió precisamente el día en que cumplía 46 años. Su muerte generó consternación entre familiares, amigos y personas que conocían su trayectoria en el ámbito gastronómico hondureño.
Tras confirmarse el deceso, los familiares de la chef presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran las circunstancias en las que recibió el tratamiento médico y las posibles responsabilidades relacionadas con su muerte.
La captura de Pablo Cerritos forma parte de las diligencias impulsadas por la Fiscalía para que el profesional de la medicina responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen. El caso deberá continuar su curso en los tribunales, donde se determinará su responsabilidad penal.