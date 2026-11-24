La sorpresiva muerte del joven Nixon Yojhan Oseguera Díaz, empleado del Banco Central de Honduras, ha generado una oleada de comentarios en las redes sociales, donde amigos, familiares y conocidos lamentan su partida.
Oseguera era un joven que disfrutaba mantenerse activo, cuidar su apariencia física y compartir diferentes momentos de su vida cotidiana en las redes sociales.
Su pasión por el modelaje y el ejercicio quedó reflejada en varias de las fotografías y publicaciones que compartía con sus seguidores en sus diferentes redes sociales.
El joven, quien se desempeñaba como auxiliar contable en la sucursal del Banco Central de Honduras (BCH) en La Ceiba, Atlántida, también mostraba su faceta como modelo, con fotografías en pasarelas y sesiones en las que proyectaba su interés por el mundo de la moda.
En sus perfiles sociales también publicaba imágenes y videos de sus rutinas en el gimnasio, una de las actividades que formaban parte de su día a día.
Sus publicaciones reflejaban su gusto por el entrenamiento físico y el cuidado personal.
La noticia de su fallecimiento, el lunes 23 de noviembre, causó consternación entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes comenzaron a compartir fotografías y recuerdos junto al joven.
Una fuente cercana a la familia reveló en exclusiva a LA PRENSA que Oseguera murió después de someterse a una cirugía estética.
Sin embargo, hasta el momento la familia ni autoridades han divulgado detalles médicos oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Tras conocerse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño de personas que compartieron diferentes etapas de su vida con él.
En las fotografías que han circulado se observa a Nixon en actividades de modelaje, momentos personales y espacios dedicados al ejercicio, facetas que formaban parte de la imagen que proyectaba en sus redes sociales.
El Banco Central de Honduras también expresó públicamente su pesar por la muerte de su colaborador, a quien recordó como parte de su equipo de trabajo en la sucursal de La Ceiba.