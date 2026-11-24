La representante de Honduras, Luisa Paola Pineda Barahona, no logró clasificar entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026, celebrado en Puerto Rico, por lo que quedó fuera de la siguiente etapa del certamen de belleza.
Aunque no consiguió avanzar en la competencia, la hondureña destacó durante las diferentes actividades y presentaciones del concurso, donde mostró seguridad y elegancia sobre el escenario.
Luisa Pineda, de 26 años, es originaria de Río Lindo, en el sector de Yojoa, departamento de Cortés. La reina de belleza llegó al certamen internacional con la responsabilidad de representar a Honduras y proyectar la imagen del país ante una audiencia internacional.
Durante las pasarelas, Pineda demostró preparación y confianza en sus presentaciones. Su participación estuvo marcada por el esfuerzo y la entrega que mostró en cada una de las etapas de la competencia.
Uno de los momentos más destacados de su paso por Miss Universo 2026 fue su presentación en la competencia de trajes típicos, donde figuró entre las 15 favoritas de la categoría con una propuesta inspirada en uno de los fenómenos naturales más conocidos de Honduras.
El vestuario rindió homenaje a la tradicional lluvia de peces de Yoro, un fenómeno que ha despertado curiosidad durante generaciones. Este acontecimiento se caracteriza por la aparición de pequeños peces sobre el suelo después de intensas lluvias.
Conocida como la lluvia de peces, esta particularidad forma parte de la identidad cultural de Yoro y es una de las manifestaciones más representativas de Honduras. A través de su traje, Luisa buscó mostrar ante el mundo la riqueza natural, las costumbres y las historias que distinguen al país.
La propuesta llamó la atención durante la competencia de vestuario nacional y se convirtió en uno de los momentos más significativos de su participación. Así, la hondureña destacó entre las candidatas que presentaron diseños inspirados en sus respectivas culturas.
Sin embargo, Honduras no consiguió un lugar entre las 30 semifinalistas. El grupo quedó integrado por Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador, Puerto Rico y Tanzania.
También clasificaron México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua.
A pesar de no alcanzar el top 30, la representante hondureña concluyó su participación con una presentación en la que sobresalieron su determinación y compromiso. Su presencia en una competencia internacional de esta magnitud representó una oportunidad para proyectar la cultura del país.
La historia de Honduras en Miss Universo también recuerda a Pastora Pagán Valenzuela, quien, con apenas 17 años, hizo historia en 1955 al convertirse en la primera hondureña en alcanzar las semifinales del concurso.
Aunque no logró avanzar al top 30 de Miss Universo 2026, Luisa Pineda llevó una representación de la cultura hondureña al escenario internacional.