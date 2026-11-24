Pero quizá uno de los detalles más entrañables de su participación ocurrió cuando tuvo que enfrentarse a una dificultad que hoy puede parecer pequeña, pero que en aquel momento podía poner nerviosa a una muchacha de 17 años: el idioma inglés. Pastora escribió en la palma de su mano un pequeño saludo para dirigirse al público. La memoria le jugó una mala pasada, pero el maestro de ceremonias le permitió leerlo. La anécdota, lejos de perjudicarla, terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más simpáticos de aquella noche y hasta provocó que posteriormente la gente le pidiera: “Pastora, muéstrame tu mano”.