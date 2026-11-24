Hay nombres que pertenecen a una época y terminan convirtiéndose en parte de la historia de un país. Tal como Pastora Pagán Valenzuela, quien en 1955, cuando apenas tenía 17 años, se convirtió en la primera semifinalista del Miss Universo. Para ese entonces, la joven sampedrana que acababa de dejar los calcetines de colegiala emprendió un viaje que cambiaría para siempre la historia de Honduras en los concursos de belleza. Más de siete décadas después, su nombre continúa apareciendo cada vez que una hondureña se prepara para subir al escenario de Miss Universo.
Según la historia, su llegada al certamen no fue el resultado de una carrera diseñada desde la infancia para convertirse en reina. Todo comenzó de una manera mucho más sencilla y propia de aquella Honduras de los años cincuenta. Pastora fue invitada a representar al almacén Jorge J. Larach y posteriormente compitió por convertirse en Señorita Honduras mediante un sistema en el que participaban los votos del público y la decisión de un jurado. Finalmente, su popularidad y su porte la llevaron a quedarse con la corona nacional.
Además de su belleza, tenía algo que terminó distinguiéndola: presencia. Antes de entrar al mundo de los certámenes había sido elegida madrina de los estudiantes del Instituto José Trinidad Reyes y reina de la Feria Juniana, experiencias que contribuyeron a hacerla conocida en San Pedro Sula. Era también una mujer preparada para su época: había comenzado su camino como maestra recién graduada, y sus propios recuerdos revelan que sus padres la habían educado pensando mucho más en su formación que en convertirla en una reina de belleza.
El escenario internacional la esperaba en Long Beach, California, donde se celebró Miss Universo 1955. Allí, entre representantes de diferentes países y culturas, Pastora consiguió lo que ninguna otra hondureña ha podido repetir hasta ahora: entrar al grupo de las semifinalistas. Las fuentes históricas coinciden en que fue la primera y única representante de Honduras en clasificar oficialmente al Top 15 de Miss Universo.
Pero quizá uno de los detalles más entrañables de su participación ocurrió cuando tuvo que enfrentarse a una dificultad que hoy puede parecer pequeña, pero que en aquel momento podía poner nerviosa a una muchacha de 17 años: el idioma inglés. Pastora escribió en la palma de su mano un pequeño saludo para dirigirse al público. La memoria le jugó una mala pasada, pero el maestro de ceremonias le permitió leerlo. La anécdota, lejos de perjudicarla, terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más simpáticos de aquella noche y hasta provocó que posteriormente la gente le pidiera: “Pastora, muéstrame tu mano”.
La clasificación tuvo además un significado que iba mucho más allá de una posición en una tabla. Pastora contó que cuando escuchó su nombre entre las semifinalistas, pensó más en Honduras que en ella misma. La noticia, incluso, tardó en llegar al país porque en aquellos años no existían las transmisiones televisivas instantáneas que hoy permiten seguir una coronación desde cualquier teléfono. Los hondureños conocieron el resultado posteriormente, a través de los medios y de los cortos que se proyectaban en los cines.
Su reinado tampoco terminó cuando regresó a San Pedro Sula. Después de Miss Universo, continuó llevando el nombre de Honduras por otros escenarios internacionales. Viajó a Londres para participar en Miss Mundo, certamen en el que también destacó, y posteriormente representó al país en el Miss Centroamérica y el Caribe, celebrado en Colombia, además de otros viajes como embajadora de Honduras. Así, aquella joven que prácticamente acababa de dejar el colegio terminó viviendo una experiencia internacional extraordinaria para una mujer hondureña de mediados del siglo XX.
Con el paso de los años, Pastora dejó atrás los reflectores para construir una vida mucho más familiar. Se casó, tuvo tres hijos —Guillermo, Claudia Loreni y Carlos David— y durante buena parte de su vida estuvo vinculada al trabajo. En entrevistas posteriores recordó su etapa como maestra y también su labor administrativa. En 2018, LA PRENSA la encontró trabajando como recepcionista en la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula, demostrando que la mujer que alguna vez caminó ante las cámaras de Miss Universo había llevado una vida laboral mucho más cotidiana después de su reinado.
Su historia también ha tenido capítulos difíciles. Después de enviudar, enfrentó la pérdida de buena parte de los bienes y dinero que había recibido de su esposo, tras depositarlos en una compañía de valores que resultó ser falsa. Incluso llegó a incursionar en la política y fue motivada a buscar la alcaldía de San Pedro Sula en 1979, como candidata del Partido Nacional. Sin embargo, más allá de los tropiezos, Pastora conservó aquello que siempre la distinguió: su elegancia, su sencillez y una personalidad que ella misma describió como accesible, cariñosa y sonriente.
Hoy, a sus casi 90 años, Pastora Pagán permanece alejada de la vida mediática y vinculada principalmente a su familia y a una existencia tranquila en su ciudad natal. Pero hay algo que el tiempo no ha podido cambiar: su nombre continúa ocupando un lugar único en la historia de Honduras. Desde aquella muchacha de 17 años que escribió un saludo en inglés sobre la palma de su mano hasta la mujer que décadas después conservaba fotografías, recortes, su banda y hasta el traje de baño de aquel histórico Miss Universo, Pastora representa una época, una ilusión y un récord que sigue esperando ser superado.