La recta final de Miss Universo 2026 está marcada por las predicciones de expertos, exreinas de belleza y figuras del entretenimiento, quienes comienzan a perfilar a sus candidatas favoritas. Entre los pronósticos que han despertado interés figura el de la actriz y presentadora mexicana Jacky Bracamontes, quien compartió su selección de diez concursantes que, a su criterio, tienen cualidades para destacar en la competencia. En un video publicado en su cuenta de Facebook, la también exreina de belleza explicó que decidió revelar su Top 10 para cumplir una promesa que le había hecho al presentador venezolano Rodney Figueroa. El comunicador, conocido por su participación en programas de entretenimiento de cadenas como Univisión y Telemundo, había compartido semanas atrás su propio Top 5 de favoritas.
La primera candidata que mencionó fue María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de México. Bracamontes no ocultó su simpatía por la concursante de su país y la incluyó entre sus elegidas, aunque no precisó si ocupaba el primer puesto, ya que presentó los nombres sin establecer un orden de clasificación.
Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, también forma parte de su selección. La mexicana destacó el papel de la candidata como anfitriona de esta edición y comentó que ya había llamado su atención, pero terminó de conquistarla después de observar su desempeño durante la competencia preliminar.
Otra de las participantes que recibió el respaldo de Bracamontes fue Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela. Al mencionar su nombre, la presentadora fue contundente sobre su inclusión en el grupo de favoritas: “Claro que está en mi Top Ten”, expresó al referirse a la candidata venezolana.
Desde Filipinas, Bea Millan-Windorski consiguió otro lugar en la lista. Bracamontes resaltó la seguridad que proyecta la concursante y la confianza con la que se desenvuelve, características que, según dejó entrever, le permitieron captar su atención durante las actividades del certamen.
La representante de Francia, Garancé Authie, también apareció entre las elegidas de la actriz mexicana. Aunque no profundizó en los motivos de su elección, Bracamontes manifestó que la concursante tiene un atractivo particular y resumió su impresión con la expresión: “tiene un no sé qué”.
Georgia Waddington, Miss Nueva Zelanda, fue otra de las participantes que logró convencerla. La presentadora comentó que ya había escuchado referencias positivas sobre ella en las selecciones de otros colegas, pero que su propia impresión terminó de confirmarse al verla: “ya la había oído en las listas de mis compañeros y al verla, dije claro que sí”.
La nicaragüense Jasmine Blandford también figura en el Top 10. Bracamontes la describió como una “mujerón” y elogió varios aspectos de su imagen, entre ellos su cabello, además de destacar que proyecta una combinación de sensualidad y elegancia. También tuvo comentarios favorables sobre el vestido que lució durante su presentación.
Por Colombia, María Alejandra López Pérez consiguió un espacio entre las favoritas de la mexicana. Al referirse a ella, Bracamontes expresó su admiración por su belleza y la describió como “una chulada de mujer”, una valoración que dejó clara la buena impresión que le causó la representante sudamericana.
La chilena Dominga López fue incluida por su porte y elegancia. La exreina de belleza hizo especial énfasis en el atuendo que lució durante la competencia y manifestó: “se me hace una de las candidatas más elegantes, su vestido divino”, destacando así tanto su imagen como su presentación.
El último nombre de la selección fue Melissa Núñez, representante de República Dominicana. Sobre ella, Bracamontes resaltó especialmente sus ojos y la capacidad que tiene para cautivar a quienes la observan. Con su inclusión, completó el grupo de diez concursantes que, desde su perspectiva, merecen mantenerse entre las aspirantes a destacar en esta edición.
El listado de Jacky Bracamontes comparte varios nombres con las predicciones de otras figuras vinculadas al mundo de los concursos de belleza, entre ellas Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza venezolana. Aunque la presentadora no estableció un orden posicional ni anticipó un resultado definitivo, su selección dio a conocer cuáles son las participantes que más han llamado su atención antes de la elección de Miss Universo 2026.