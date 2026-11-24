La recta final de Miss Universo 2026 está marcada por las predicciones de expertos, exreinas de belleza y figuras del entretenimiento, quienes comienzan a perfilar a sus candidatas favoritas. Entre los pronósticos que han despertado interés figura el de la actriz y presentadora mexicana Jacky Bracamontes, quien compartió su selección de diez concursantes que, a su criterio, tienen cualidades para destacar en la competencia. En un video publicado en su cuenta de Facebook, la también exreina de belleza explicó que decidió revelar su Top 10 para cumplir una promesa que le había hecho al presentador venezolano Rodney Figueroa. El comunicador, conocido por su participación en programas de entretenimiento de cadenas como Univisión y Telemundo, había compartido semanas atrás su propio Top 5 de favoritas.