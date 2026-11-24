Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento frente al lempira para este martes 24 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9205 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta se estableció en 27.0551 lempiras.

En comparación con el lunes 23 de noviembre, cuando la compra se ubicó en 26.9197 lempiras y la venta en 27.0543, ambas cotizaciones aumentaron 0.0008 lempiras. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en moneda extranjera.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?