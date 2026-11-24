San Pedro Sula, Honduras.

El fútbol hondureño tiene nuevo legionario. Diario LA PRENSA conoció en exclusiva que Mike Arana, futbolista de apenas 17 años, ha sido vendido al Universitatea Craiova, club de la primera división de Rumania.

El jugador dejará las filas del Real España en enero próximo y firmará por cuatro años con el equipo del Viejo Continente. La operación representa un movimiento importante para el futuro del extremo hondureño, quien ha llamado la atención gracias a la oportunidad que le ha dado Francis Hernández y José Francisco Molina tanto en la selección mayor como en las menores.

Su agente Paulo Hernández ha sido quien ha estado gestionando las negociaciones con el equipo rumano desde hace una semana y luego del partido ante Serbia en el Mundial Sub-17 ambas partes llegaron a un acuerdo para concretar la ficha de Arana.