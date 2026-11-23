La joven que se volvió tema de conversación en TikTok por aparecer en videos junto a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo fue requerida por las autoridades durante un operativo ejecutado en una zona montañosa de Yorito, departamento de Yoro.
La mujer fue intervenida junto a cinco hombres señalados por las autoridades como presuntos integrantes de la Pandilla 18, durante las operaciones realizadas en el caserío Limón, aldea Pueblo Viejo.
El caso ha llamado la atención debido a que la joven es identificada en redes sociales como la tiktokera que aparecía en videos junto a alias El Diablo, cuya figura ha sido relacionada con el grupo criminal que opera en el departamento de Yoro.
En un video de Tiktok, la jovencita aparece junto a El Diablo compartiendo hogar.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron a la tiktokera y los cinco presuntos pandilleros dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12, dos pistolas calibre .40 y un arma de fabricación artesanal. Entre los objetos encontrados también había una granada de fragmentación.
El operativo se desarrolló en una zona montañosa de Yorito, Yoro, donde las fuerzas de seguridad mantienen acciones contra presuntas estructuras criminales. La investigación deberá establecer la relación de cada una de las personas requeridas con los objetos decomisados y los hechos bajo investigación.
La intervención fue desarrollada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Especiales y Tropas Especializadas en Selva (TESÓN), en apoyo a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC).
Fotografías del reel compartido en las redes sociales.