Cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados durante un operativo ejecutado en una zona montañosa del municipio de Yorito, departamento de Yoro, donde las autoridades les decomisaron un importante arsenal de armas de fuego, una granada de fragmentación y cientos de municiones de diferentes calibres.
La operación fue desarrollada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Especiales y Tropas Especializadas en Selva (TESÓN), en apoyo a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC), en el sector montañoso del caserío Limón, aldea Pueblo Viejo.
Entre los principales elementos incautados figuran dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12 y dos pistolas calibre .40, además de un arma de fabricación artesanal. El hallazgo llamó la atención por la variedad de armamento que, según el reporte oficial, estaba en poder de los cinco sospechosos.
A este arsenal se sumó una granada de fragmentación, uno de los objetos más delicados decomisados durante el procedimiento. Las autoridades también contabilizaron una considerable cantidad de municiones para las armas encontradas.
En total, el informe detalla el decomiso de 486 cartuchos calibre 5.56, 157 cartuchos calibre .40, 23 cartuchos para escopeta calibre 12 y nueve cartuchos para fusil AR-15. Asimismo, se reportó un cargador para pistola.
El inventario también incluyó cuatro radios portátiles de comunicación, una batería y un cargador para estos dispositivos, equipos que podrían ser de interés para las investigaciones sobre las actividades de los detenidos y sus posibles comunicaciones.
Los agentes decomisaron, además, cinco teléfonos celulares, cuatro cargadores y dos dispositivos USB, así como una libreta de anotaciones. Estos artículos serán parte de los indicios que las autoridades podrán analizar para establecer si contienen información relacionada con las actividades del grupo.
Entre los objetos encontrados también había un triturador de marihuana y dos envoltorios que contenían supuesta droga. A esto se agregan 13,757 lempiras en efectivo, cuyo origen deberá ser determinado durante las diligencias correspondientes.
El listado de decomisos se completa con cuatro mochilas, una billetera, una llave de motocicleta, un cuchillo y un par de auriculares. Las autoridades no detallaron si los objetos estaban distribuidos entre los cinco capturados o si fueron encontrados en un mismo sitio.
La captura se produjo en una zona montañosa de Yorito, un sector donde las fuerzas de seguridad mantienen operaciones para ubicar a personas señaladas de participar en estructuras criminales que operan en el departamento de Yoro.
Los cinco detenidos son señalados preliminarmente como presuntos integrantes de la Pandilla 18. Sin embargo, su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen deberá establecerse mediante las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.
La Policía Militar informó que los sospechosos y todos los indicios decomisados serán puestos a disposición de la Fiscalía de San Pedro Sula, donde se continuará con el procedimiento legal y las diligencias para determinar la procedencia del armamento, las municiones y los demás objetos incautados.
El operativo representa un nuevo golpe de las fuerzas de seguridad contra presuntas estructuras criminales en Yoro, mientras las autoridades buscan establecer si las armas, los equipos de comunicación y los demás elementos decomisados están relacionados con otros hechos delictivos registrados en la zona.