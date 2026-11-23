Entre los looks internacionales que más llamaron la atención estuvo el de Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, quien llevó un vestido inspirado en el mar de Sulu. La creación de Anthony Ramirez combinó azul profundo y dorado, con pedrería y detalles que evocaban la tradición artesanal de Mindanao. Una abertura en la pierna y una amplia pieza de tela azulada que se movía como una capa hicieron de su entrada una de las más teatrales de la noche.