La preliminar de Miss Universo 2026 convirtió el escenario de San Juan, Puerto Rico, en una auténtica pasarela internacional. Más de un centenar de candidatas desfilaron frente al jurado en una noche en la que la seguridad, la elegancia, el movimiento y, por supuesto, los vestidos fueron protagonistas. La competencia dejó imágenes que ya comienzan a perfilar a las grandes favoritas rumbo a la coronación.
Uno de los momentos más comentados fue la participación de Luisa Pineda, Miss Honduras, quien apareció en la pasarela de traje de baño con un diseño de dos piezas en tono celeste y detalles plateados. La hondureña apostó por una imagen fresca y luminosa, acompañada de una actitud segura y una sonrisa que destacó durante su recorrido.
Pero fue durante la competencia de gala cuando Luisa volvió a captar miradas. La representante catracha lució un vestido azul turquesa de corte sirena, diseñado por Luis López, con pedrería, transparencias laterales y una capa en un tono azul más intenso. La pieza se ajustó a su silueta y añadió dramatismo con el movimiento de la capa, mientras llevó el cabello suelto con ondas.
Entre los looks internacionales que más llamaron la atención estuvo el de Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, quien llevó un vestido inspirado en el mar de Sulu. La creación de Anthony Ramirez combinó azul profundo y dorado, con pedrería y detalles que evocaban la tradición artesanal de Mindanao. Una abertura en la pierna y una amplia pieza de tela azulada que se movía como una capa hicieron de su entrada una de las más teatrales de la noche.
Bea también consiguió uno de los momentos más celebrados de la preliminar al presentarse como representante de “Filipinas”, una elección que hizo un guiño al público hispanohablante de Puerto Rico. En traje de baño apostó por un diseño azul de dos piezas acompañado de una capa ligera, mientras que su pasarela fue destacada por su limpieza, seguridad y capacidad para realizar giros sin perder elegancia.
El glamour también tuvo acentos dorados. Camboya, Etiopía y España estuvieron entre las candidatas que recurrieron a esta tonalidad para sus vestidos de gala. Rthna Than lució una pieza dorada de estructura marcada, mientras Susana Medina, de España, incorporó detalles en forma de abanico. Bruk Belete, de Etiopía, también destacó con un diseño dorado que brilló bajo las luces del escenario.
Otro de los estilos que dominó la noche fueron los vestidos azules. Chile, Francia, Filipinas, Honduras y otras candidatas utilizaron diferentes versiones de esta gama para proyectar elegancia y dramatismo. Dominga López, de Chile, llevó un diseño azul con transparencias y pedrería, mientras Garance Authié, de Francia, sorprendió con un vestido azul acompañado de una llamativa estola tipo boa.
La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, tuvo además el respaldo especial del público local. Su aparición con un vestido blanco y de silueta fluida provocó fuertes ovaciones en el coliseo, demostrando que en una competencia de esta magnitud el impacto de una candidata no depende únicamente de la confección del vestido, sino también de la conexión que consigue con quienes la observan.
Más allá de los vestidos individuales, la preliminar confirmó una tendencia clara: las candidatas están utilizando la moda como una extensión de su identidad. Los diseños combinaron alta costura, pedrería, transparencias, capas, aberturas y siluetas ceñidas, pero también incorporaron referencias culturales y artesanales. De hecho, especialistas de moda destacaron que esta edición presentó una mezcla de propuestas modernas con elementos tradicionales y relatos vinculados con la identidad de cada país.
Con la preliminar ya en el recuerdo, cada paso, giro y vestido comienza a pesar en las conversaciones de los seguidores y expertos de los concursos de belleza. La actuación de Luisa Pineda, el espectacular diseño de Filipinas, las apuestas doradas de varias candidatas y las ovaciones para Puerto Rico quedaron entre las postales más llamativas. Ahora, con la gran final cada vez más cerca, la pregunta es inevitable: ¿cuáles de estas mujeres convertirán una gran preliminar en una noche de corona?