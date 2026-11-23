Ibrahima Dione (7', 34'), Mouhamed Faye (14'), Sidy Ndiaye (21'), Sega Mbodji (24', 55'), Ibrahima Konte (49'), El Sow (65') y Maurice Biaye (72'), fueron los goleadores del partido. Cuba matemáticamente está eliminada del Mundial Sub17, ya que es última de su grupo con 0 y tendrá que cerrar con Croacia, a la que tendría que golear de intentar buscar un mejor tercero.