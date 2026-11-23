Estos son los resultados, clasificaciones y eliminados en la segunda jornada del Mundial Sub-17.
En uno de los primeros encuentros, Croacia tuvo actividad como parte del Grupo F y sumó su primera victoria en el Mundial Sub-17 tras vencer a Tayikistán en la segunda fecha.
En el Grupo G, Vietnam y Nueva Zelanda protagonizaron un partidazo que terminó con un 3-3. Nguyen rescató el empate para los vietnamitas en el 90+2.
En ese mismo séctor, Malí dio la sorpresa de la jornada tras vencer por 2-1 a Bélgica. Con este resultado se colocan líderes con 6 puntos y dejan a Bélgica en la segunda plaza con 3. Vietnam y Nueva Zelanda son últimos con 1 unidad. Malí ya está clasificada a la siguiente ronda.
Del Grupo H, Marruecos logró rescatar un agónico empate 2-2 ante China. El conjunto asiático lo ganaba con goles de Zhao Songyuan (doblete), pero los africanos respondieron para igualarlo con Baha y Lougmani (90+9').
Los croatas venían de un empate en su debut en la justa y este lunes se destaparon con una goleada 4-0 para subir al segundo puesto con 4 puntos. Jona Benkotic se lució con triplete y Dedic se unió al marcador.
En otro de los compromisos, Uzbekistán le propinó una paliza a Jamaica. Los caribeños sufrieron un 6-2 en segundo compromiso del Grupo E en el Mundial Sub-17.
Los caribeños comenzaron ganando en el encuentro por medio de Kelvin Brown (Doblete), pero los asiáticos respondieron y los terminaron goleando con los tantos de Laziz Abduraimov (9'), Sukhrob Sadirdjanov (31', 47', 58'), Amirkhon Erkinov (79') y Akhrorbek Ravshanbekov (90+2').
Por su parte,, Italia se enfrentó a Costa de Marfil y el cuadro europeo salió victorioso para colocarse líder de de ese mismo grupo en el torneo juvenil.
Con goles de Francesco Gasparello y Francesco Olivieri, Italia se impuso al cuadro africano para escalar en la tabla. Harafat Diabate descontó en el 90+10'.
Italia se como líder del Grupo E con 6 puntos, pero aún no asegura su plaza en la segunda ronda. Le sigue Uzbekistán con 3 y Costa de Marfil con 3. Jamaica ya está eliminada.
Otra de las palizas a Concacaf la recibió Cuba. Los caribeños sufrieron una terrible goleada de 9-0 ante Senegal.
Ibrahima Dione (7', 34'), Mouhamed Faye (14'), Sidy Ndiaye (21'), Sega Mbodji (24', 55'), Ibrahima Konte (49'), El Sow (65') y Maurice Biaye (72'), fueron los goleadores del partido. Cuba matemáticamente está eliminada del Mundial Sub17, ya que es última de su grupo con 0 y tendrá que cerrar con Croacia, a la que tendría que golear de intentar buscar un mejor tercero.
Y la paliza de este lunes se la llevo España. 'La Roja' no tuvo piedad con Fiyi y le endosó un escandaloso 15-0 en la segunda fecha del Mundial 2026.
Rafa Cruz (5', 10', 21', 57', 65'), Roberto Tomás Castell (12', 19', 35' P), Guillermo Trujillano (25', 40', 51' P), Marco Company (43'), Jorge Domínguez (53', 74') y Yeremaiah Ramos (80'), fueron los anotadores del cuadro español.
"Rafa Cruz acaba de hacer HISTORIA: primer futbolista que anota 5 goles en un mismo partido en TODA la historia de la Copa del Mundo sub-17". Y agrega: "Segundo futbolista español que logra un repóquer en un partido de la Copa del Mundo (en cualquier categoría y de cualquier género) tras Lorena Navarro (5 goles en el Jordania 0-6 España del sub-17 femenino de 2016)".
Con esta paliza, España se como líder invicto y ya selló su presencia en la siguiente ronda del Mundial Sub-17. Marruecos y China definirán el segundo boleto.
Además, esta paliza se mete en la historia como una de las más abultadas del torneo. Ahora es la tercera por debajo de Marruecos a Nueva Caledona (16-0 - Masculino) y Estados Unidos a Samoa (17-0 - Femenina)