Y, al parecer, ni siquiera su condición de campeón del mundo le permite hacer una excepción cuando se trata de jugar con el balón dentro de casa. Antonela tiene sus propias reglas y el futbolista debe respetarlas, en una situación que muchos padres pueden reconocer: la pasión de los niños por jugar puede convertirse en una fuente de diversión, pero también en un pequeño dolor de cabeza cuando existe el riesgo de romper algún objeto o provocar un accidente.