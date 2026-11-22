El árbitro Nelson Salgado invalidó el tanto de Denis Meléndez por una supuesta falta en ataque. El volante de Motagua definió por arriba ante la salida desesperada de Edrick Menjívar, pero nadie podía entender la decisión del colegiado y desde el banquillo azul le preguntaban al cuarto juez por qué lo habían anulado.