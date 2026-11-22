Las imágenes del triunfazo del Motagua 2-0 contra el Olimpia en el Clásico por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El estadio Carlos Miranda de Comayagua albergó el Clásico capitalino Motagua vs Olimpia en la jornada 15 del Torneo Apertura 2026.
La afición motagüense llegó al estadio Carlos Miranda de Comayagua y celebró la victoria azul.
Este hincha del Olimpia mostró sus tatuajes que se ha hecho por el equipo merengue.
Rodrigo 'Droopy' Gómez fue la sorpresa en el 11 titular del Motagua para el Clásico contra Olimpia.
Michaell Chirinos usando su máscara protectora en el banquillo del Olimpia. Fue suplente y entró en el segundo tiempo.
Esta linda chica robó suspiros en la cancha del estadio Carlos Miranda de Comayagua.
El buen rollo entre los entrenadores Eduardo Espinel y Javier López antes del partido. Así fue su cordial y amistoso saludo.
Los jugadores de Motagua y Olimpia saludándose antes del pitazo inicial del partido en Comayagua.
Los 11 titulares de Motagua y Olimpia posando previo al inicio del Clásico capitalino en Comayagua.
Motagua y Olimpia guardaron un minuto de silencio antes del comienzo del partido.
Jorge Benguché a toda carrera tratando de escapar de la marca de Luis Vega.
El Motagua dio el primer gol a los 7 minutos con el gol de Clever Portillo que aprovechó la displicencia de la defensa del Olimpia.
Manos extendidas y celebración de Clever Portillo tras marcar el 1-0 del Motagua contra el Olimpia en Comayagua.
Eduardo Espinel no podía creer lo que pasaba, pidió explicaciones a sus jugadores mientras el Motagua celebraba el gol del 1-0.
Los rostros tristes y desencajados de los jugadores del Olimpia tras el gol de Clever Portillo en el 1-0 del Motagua.
El Clásico fue vibrante y así se marcaban los jugadores en cada tiro de esquina.
Agarrones y empujones en cada tiro de esquina en el Clásico Motagua vs Olimpia.
Kevin Güity se lamenta tras una ocasión fallada frente a la portería del Motagua. Olimpia no encontró el camino del gol.
Jorge Álvarez no siguió en el partido, fue titular y salió de cambio en el inicio del segundo tiempo para dejar su lugar a Raúl García.
¿Robo al Motagua? La polémica se hizo presente con un gol anulado al Ciclón tras una supuesta falta de Denis Meléndez, quien anotó el tanto. El partido se reanudó rápido y no hubo opción para revisar la jugada en el FVS.
El árbitro Nelson Salgado invalidó el tanto de Denis Meléndez por una supuesta falta en ataque. El volante de Motagua definió por arriba ante la salida desesperada de Edrick Menjívar, pero nadie podía entender la decisión del colegiado y desde el banquillo azul le preguntaban al cuarto juez por qué lo habían anulado.
Rodrigo 'Droopy' Gómez salió muy molesto con el entrenador español Javier López por cambiarlo en el segundo tiempo. No le dio la mano al salir ni le dirigió la mirada.
Luis Vega conectó de cabeza un córner de Alejandro Reyes y firmó el 2-0 del Motagua, sellando el triunfo contra el Olimpia.
Pablo Cacho celebró el 2-0 del Motagua mostrándole el escudo de su camiseta a los aficionados del Olimpia y eso provocó un tremendo enfado en los jugadores merengues. Emanuel Hernández lo buscó, se encaró y le reclamó su gesto.
Edrick Menjívar también corrió desde su portería para reclamarle a Pablo Cacho su gesto que provocó tremendo enfado en el Olimpia.
Javier López, entrenador del Motagua, ingresó a la cancha para tratar de calmar la situación. Cristopher Meléndez sostuvo a un molesto Edrick Menjívar.
Los jugadores suplentes de Motagua y Olimpia también fueron parte de la bronca que se marcó tras el gesto de Pablo Cacho.
Javier López perdió la cabeza y reaccionó muy molesto contra uno de los árbitros asistentes del partido.
Pocas veces se ha visto así al técnico del Motagua que tras ese fuerte reclamó contra el asistente fue expulsado.
Javier López se fue del campo sonriendo pese a ser expulsado. El entrenador del Motagua no estará en la última jornada.
Michaell Chirinos tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal, pero el portero Luis Ortiz le detuvo el lanzamiento.
El lamento de Michaell Chirinos tras fallar el penal en los últimos minutos del partido contra el Motagua.
Los jugadores del Motagua armaron la fiesta tras el pitazo final y celebraron a lo grande el triunfazo contra el Olimpia.
Los futbolistas jóvenes del Motagua se unieron a los festejos del triunfo contra el Olimpia.
Clever Portillo, de rodillas y con los brazos levantados al cielo agradeciendo a Dios por su gol y el triunfo.
Los jugadores del Olimpia agradecieron el apoyo de los aficionados que viajaron a Comayagua.
Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua, también celebró el triunfo ante Olimpia haciendo el gesto de las águilas que hacen los aficionados motagüenses.
Los aficionados del Motagua celebraron el triunfo de su equipo contra el Olimpia en Comayagua.