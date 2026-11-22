Por eso, su llegada al escenario internacional estuvo acompañada de una expectativa especial. Antes de la preliminar, Luisa incluso apareció en posiciones destacadas de algunos rankings especializados: Missosology la colocó cuarta en uno de sus listados de Top 30, mientras otros medios y seguidores la señalaban como una posible sorpresa dentro de la competencia. Estos pronósticos no garantizan una clasificación, pero sí reflejan el interés que ha despertado la hondureña durante la concentración.