Luisa Pineda volvió a hacer suyo el escenario de Miss Universo 2026. Durante la competencia preliminar de este domingo 22 de noviembre, la representante de Honduras apareció en la pasarela de traje de gala con un vestido celeste que combinó transparencias, brillo y movimiento, logrando una presentación marcada por la elegancia y, como ya es característico en ella, una sonrisa que acompañó cada paso.
El diseño destacó por su silueta entallada y los detalles de pedrería en tonos morados y celestes que recorrían la pieza. Las transparencias en la cintura aportaron un toque de sensualidad al vestido, mientras que el diseño abierto de los hombros permitió que Luisa luciera una imagen delicada y sofisticada sobre el escenario.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la fina capa celeste que acompañó el vestido. Al iniciar su recorrido, Luisa la extendió con los brazos, creando un efecto de movimiento que amplificó la presencia del diseño bajo las luces del Coliseo de Puerto Rico. Después continuó su recorrido con pasos seguros, poses elegantes y esa expresión sonriente que se ha convertido en una de sus principales cartas durante la competencia.
La hondureña llevó el cabello suelto, trabajado en ondas suaves, mientras que el maquillaje fue delicado y luminoso, permitiendo que el vestido y sus detalles de pedrería fueran los protagonistas. La combinación terminó de construir una imagen femenina, fresca y elegante, sin perder la fuerza necesaria para una noche tan importante.
La presentación llegaba después de una pasarela en traje de baño en la que Luisa también mostró seguridad y soltura. Con ambas apariciones, la hondureña consiguió proyectar dos facetas diferentes: primero, una imagen más sensual y dinámica; después, una propuesta de gala en la que apostó por la elegancia, el movimiento y una presencia más refinada.
Pero detrás de esta noche hay una historia que explica buena parte de las expectativas que existen alrededor de Luisa. En 2025, cuando participó por primera vez en el Miss Honduras Universo como representante de San Pedro Sula, ya había sido considerada una de las favoritas por su pasarela, simpatía y preparación. Un año después regresó al concurso, esta vez como representante de San Francisco de Yojoa, y finalmente consiguió la corona nacional que había quedado pendiente.
Por eso, su llegada al escenario internacional estuvo acompañada de una expectativa especial. Antes de la preliminar, Luisa incluso apareció en posiciones destacadas de algunos rankings especializados: Missosology la colocó cuarta en uno de sus listados de Top 30, mientras otros medios y seguidores la señalaban como una posible sorpresa dentro de la competencia. Estos pronósticos no garantizan una clasificación, pero sí reflejan el interés que ha despertado la hondureña durante la concentración.
Ahora, después de verla desfilar en traje de baño y traje de gala, la pregunta que mantiene atentos a los hondureños es si esa combinación de belleza, seguridad, simpatía y experiencia será suficiente para llevarla al Top 30.