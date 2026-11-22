Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, deslumbró en la competencia preliminar del Miss Universe con un conjunto de dos piezas en color azul con toques metálicos. El evento se celebró hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.
Como anfitriona de la 75.ª edición del certamen, recibió una ovación del público local y destacó entre las 116 candidatas por su proyección escénica, dinamismo y seguridad.
Jennifer Barreto es una psicóloga, trabajadora social y madre de 27 años que hizo historia al convertirse en la primera mujer casada en ganar el título de Miss Universe Puerto Rico.
Cuenta con una sólida formación en salud mental e intervención en crisis, desempeñándose además en programas de apoyo familiar para el Ejército de los Estados Unidos.
También realizó voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center y posteriormente asumió funciones como especialista de prevención. Su trabajo incluye identificar factores de riesgo, evaluar las necesidades de las comunidades y desarrollar estrategias para promover entornos seguros.
En una entrevista con ¡HOLA! Américas, explicó que su interés por la psicología surgió después de atravesar una etapa difícil tras convertirse en madre. Esa experiencia la llevó a buscar ayuda y a comprender la importancia de la salud mental.
En redes sociales muchos usuarios comentan que ella habría sido una de las mejores en el desfile.
Bellísima y muy segura sobre el escenario, así lució Jennifer Barreto.