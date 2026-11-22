La noche preliminar de Miss Universo 2026 tuvo en Luisa Pineda a una de las representantes latinas que supo convertir cada aparición sobre el escenario en una oportunidad para emocionar al público. Este domingo 22 de noviembre, la hondureña hizo su presentación junto al grupo de candidatas, en uno de los primeros momentos de una noche decisiva rumbo a la gran final del certamen.