La noche preliminar de Miss Universo 2026 tuvo en Luisa Pineda a una de las representantes latinas que supo convertir cada aparición sobre el escenario en una oportunidad para emocionar al público. Este domingo 22 de noviembre, la hondureña hizo su presentación junto al grupo de candidatas, en uno de los primeros momentos de una noche decisiva rumbo a la gran final del certamen.
Con una bella sonrisa, característica de la representante de San Francisco de Yojoa, Luisa dijo con seguridad su nombre seguido del de Honduras, mientras avanzaba junto a sus compañeras. Para esta primera aparición, todas las candidatas lucieron el mismo diseño de vestido: una pieza corta en color plateado, adornada con fina pedrería y escote corazón, que aportó brillo y elegancia a la presentación colectiva.
El estilismo de Luisa apostó por la naturalidad y la sofisticación. La hondureña llevó un maquillaje suave que resaltó sus facciones, mientras su cabello suelto, trabajado en ondas suaves, enmarcó su rostro y acompañó perfectamente el aire fresco y femenino de su look.
Pero fue durante la pasarela en traje de baño cuando Luisa tuvo nuevamente la oportunidad de mostrar su seguridad sobre el escenario. Mientras era presentada y se daba a conocer parte de su perfil profesional, la hondureña apareció luciendo un traje de baño de dos piezas en azul celeste, combinado con delicados tonos plateados.
Los accesorios también jugaron un papel importante en su presentación. Luisa llevó grandes aretes plateados que iluminaron todavía más su rostro, mientras unos tacones en tono nude estilizaron su figura. Sobre sus hombros llevaba una salida de baño azul oscuro que añadió movimiento y dramatismo a su entrada.
La hondureña apareció en escena con un sensual giro que inmediatamente captó las miradas. Después comenzó a caminar con seguridad, orgullosa de sus curvas y acompañando cada paso con esa sonrisa que se ha convertido en una de sus principales características durante su participación en el concurso.
En un momento de la pasarela, Luisa se retiró la salida de baño y continuó caminando con confianza frente al público. Su desenvoltura permitió que la atención se concentrara en su presencia escénica, mientras avanzaba con pasos firmes y una actitud que transmitía seguridad.
Al llegar al frente del escenario, la representante de Honduras realizó varias poses antes de continuar su recorrido. Sus piernas, una de las características que más resaltaron visualmente durante esta presentación, quedaron protagonistas en una pasarela en la que Luisa mostró no solamente su belleza, sino también el dominio de la escena.
La preliminar representa uno de los momentos más importantes antes de conocer a las semifinalistas de Miss Universo 2026, por lo que cada aparición cuenta. En el caso de Luisa, su presentación dejó una combinación de frescura, elegancia y seguridad, elementos con los que ha buscado conquistar un lugar entre las mujeres que avanzarán en la competencia.
Asimismo, todas las miradas también estuvieron puestas en el traje nacional que Luisa Pineda llevó como representante de Honduras. La propuesta está inspirada en la tradicional Lluvia de Peces de Yoro, uno de los fenómenos más singulares y conocidos de la cultura hondureña.
Con esta creación, Luisa llevó al escenario internacional una historia que mezcla naturaleza, identidad y misterio, convirtiendo la riqueza cultural de Honduras en parte de su recorrido rumbo a la corona. Y esta tarde deslumbró con su pasarela en traje de baño.