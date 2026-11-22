Mira las mejores imágenes del ambiente con motivo del clásico Motagua vs Olimpia.
Uno de los aspectos más destacados de la jornada es el dispositivo de seguridad preparado para garantizar el desarrollo del encuentro. Un total de 500 elementos de la Policía Nacional brindan seguridad en los alrededores y dentro del estadio Carlos Miranda, con el objetivo de mantener el orden antes, durante y después del compromiso.
La presencia de los uniformados forma parte de las medidas implementadas para que la fiesta deportiva transcurra con normalidad, tomando en cuenta la expectativa que genera un enfrentamiento entre Motagua y Olimpia.
Como parte de los controles establecidos para el encuentro, más de 55 aficionados pertenecientes a la barra Ultra Fiel fueron registrados por las autoridades policiales para habilitar su ingreso al estadio Carlos Miranda.
El procedimiento forma parte de las acciones de seguridad implementadas durante la jornada, en la que las autoridades mantienen la vigilancia para controlar el acceso de los seguidores y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los asistentes.
Pero el clásico no solamente se vive con cánticos, banderas y la pasión de las dos aficiones. La belleza de las aficionadas también se hace presente en el ambiente que rodea el partido en Comayagua.
Las lindas chicas que llegaron al estadio Carlos Miranda para disfrutar del enfrentamiento entre Motagua y Olimpia aportaron color y alegría a la jornada, robando suspiros entre los presentes con sus sonrisas, sus estilos y el entusiasmo con el que acompañaron la fiesta deportiva.
La presencia de las seguidoras demuestra que el clásico se disfruta de distintas maneras: desde quienes alientan sin descanso hasta quienes aprovechan la ocasión para compartir con amigos y familiares en un ambiente cargado de emociones.
Linda chica presente para disfrutar del clásico capitalino.
Ella llegó bien acompañada al estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Emilio Izaguirre llegó desde muy temprano y un aficionado le solicitó una selfie tras bajarse del auto. El exjugador y hoy dirigente del Motagua accedió de forma muy amena.
La familia de Emilio Izaguirre llegó al estadio Carlos Miranda de Comayagua para apoyar al Motagua.
Virginia Varela al momento de ingresar al estadio junto a su hija y Emilio Izaguirre. La pareja le puso fin a los rumores de una posible separación y han demostrado estar unidos.
Una chica de negro se robó los reflectores en las afueras del estadio Carlos Miranda de Comayagua con motivo del clásico Motagua vs Olimpia.
El lente de Diario LA PRENSA captó a la chica de negro que llegó desde muy temprano.
La barra Revolucionarios del Motagua de Comayagua armó una fiesta deportiva al momento de llegar al estadio Carlos Miranda.
Los integrantes de la barra del Motagua alentaron al equipo de sus amores desde su llegada al estadio.
Tres lindas barristas del Motagua que alentaron a su amado equipo.
Los Revolucionarios del Motagua montaron una fiesta deportiva.