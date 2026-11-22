Una historia insólita ha sacudido el mundo del fútbol europeo y tiene como protagonista a Nicolas Pépé, delantero del Villarreal.
La noticia ha llamado la atención por lo inusual del episodio, especialmente porque el atacante es una figura del fútbol europeo que ha militado en clubes importantes y llegó a protagonizar uno de los fichajes más costosos de la historia del Arsenal.
De acuerdo con la información publicada por los medios DAZN y A Bola, Pépé habría observado directamente un eclipse solar mientras se encontraba en España.
La versión difundida señala que el futbolista no habría seguido las recomendaciones de los especialistas.
El jugador marfileño del Villarreal había compartido en su cuenta de redes sociales los videos en los que se le ve mirando directamente al Sol mientras grababa el eclipse con su teléfono.
La versión difundida señala que el futbolista no habría seguido las recomendaciones de los especialistas y que posteriormente necesitó una intervención quirúrgica de urgencia en uno de sus ojos.
El motivo de la operación no se había explicado públicamente cuando se conoció su ausencia, lo que alimentó las preguntas sobre su estado físico y la naturaleza del problema que lo mantenía alejado de las canchas.
La información publicada el 22 de noviembre de 2026 relaciona ahora ese episodio con la exposición directa a un eclipse solar.
La ausencia de Pépé no pasó desapercibida en el Villarreal. Según el reporte de A Bola, el atacante se perdió los primeros cinco encuentros del equipo durante octubre, incluidos compromisos frente al Real Madrid, Napoli, Elche, Liverpool y Valencia.
Su último partido con la selección de Costa de Marfil antes de ese periodo había sido el 29 de septiembre, en una victoria por 2-0 ante Somalia, según la misma información.
El regreso del futbolista se produjo el 27 de octubre, durante un encuentro de la Copa del Rey frente al Manacor. El Villarreal consiguió una contundente victoria por 5-0 y Pépé logró marcar un gol, aunque su aparición también llamó la atención por la protección que llevaba en el rostro.
Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar daños en la retina, una lesión conocida como retinopatía solar. El problema es que el daño puede producirse sin que la persona experimente dolor inmediato, por lo que los síntomas podrían aparecer o hacerse evidentes después.
Para observar un eclipse solar es necesario utilizar gafas especiales que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2, o recurrir a métodos indirectos de proyección. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.
El Villarreal salió al paso de la polémica que sacudió al fútbol español y se pronunció con contundencia sobre Nicolas Pépé, después de que trascendiera una información que vinculaba la operación ocular del delantero marfileño con la supuesta observación directa de un eclipse solar sin protección.
El Submarino Amarillo dejó claro que la intervención a la que se sometió su jugador estaba programada desde antes y que no tenía ninguna relación con el eclipse solar. De esta manera, la institución buscó poner fin a las especulaciones sobre las causas de la operación y defendió la necesidad de informar con rigor cuando se trata de la salud de sus futbolistas.
El Villarreal también explicó que la intervención había sido programada previamente por razones completamente ajenas a ese acontecimiento.
La controversia comenzó después de que se difundiera una información atribuida a DAZN España, posteriormente reproducida por otros medios internacionales, según la cual Pépé habría sufrido una lesión ocular después de observar directamente el eclipse solar ocurrido en agosto.
Pépé había pasado por una intervención ocular y estuvo fuera de la actividad durante varios partidos, circunstancias que alimentaron las preguntas sobre su estado físico. La coincidencia entre su ausencia y la historia del eclipse terminó convirtiendo el caso en uno de los temas más comentados del día.
Por ahora, la postura oficial del club es clara: la operación ocular de Nicolas Pépé estaba programada con anticipación y no tuvo relación con la observación del eclipse solar.