Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras la jornada 13: sorpresa avisa a Raphinha y Mbappé.
20. Arda Güler (Real Madrid) -- El turco fue titular ante Celta, pero no pudo marcar en esta jornada 12 de la Liga Española. Lleva 4 anotaciones en la temporada.
19. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) -- El argentino lleva acumulado 4 goles en lo que va de la Liga Española. Es titular este domingo ante el Getafe.
18. Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) -- También lleva 4 anotaciones tras 13 jornadas en la temporada. Arrancó como titular ante Getafe.
17. Álex Berenguer (Athletic Club) -- El español fue titular ante RCD Espanyol, pero se fue en blanco. Se queda con 4 goles en la campaña.
16. Mariano Díaz (Alavés) -- El atacante tuvo minutos en el triunfo de su equipo ante Deportivo (3-1), pero no pudo marcar. Lleva 4 tantos.
15. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés anotó en el triunfo 2-1 del Real Madrid ante Celta y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 5 dianas en la campaña.
14. Adrián Niño (Málaga) -- El delantero español fue titular este domingo ante Osasuna, pero no anotó. Registra 5 anotaciones en la Liga Española.
13. Roger Brugué (Levante) -- También cuenta con 5 goles durante la temporada. Su equipo juega en esta fecha ante Elche el lunes 23 de noviembre.
12. Aubameyang (Deportivo) -- Tuvo minutos ante el Alavés, pero tampoco pudo marcar. Se queda atrás en la tabla con sus 5 goles.
11. Fernando Niño (Elche) -- Lleva 6 anotaciones en lo que va de la Liga Española. Juega el lunes ante Levante.
10. Lucas Boyé (Alavés) -- Marcó en el triunfo 3-1 sobre el Deportivo y escaló en la tabla tras alcanzar las 6 anotaciones.
9. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- El atacante español es uno de los líderes colchoneros en ofensiva y ya lleva 6 tantos. Marcó un tanto este domingo en el primer tiempo ante Getafe.
8. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- Es uno de los atacantes sorpresas en la tabla, pero se ha quedado atrás en las últimas fechas. Lleva 7 goles durante la temporada.
7. Roberto Fernández (Espanyol) -- Marcó el único tanto de su equipo en el triunfo ante Athletic. Registra 7 anotaciones.
6. Fermín López (FC Barcelona) -- El español anotó este domingo en el triunfo ante Villarreal y llegó a 8 goles en lo que va de la temporada.
5. Ante Budimir (Osasuna) -- El croata volvió a marcar y le dio el triunfo al Osasuna ante el Málaga. Ya registra 9 goles en lo que va de la Liga Española.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El español falló un penal este domingo ante Villarreal y baja un puesto en la tabla de goleadores. Se queda con 10 anotaciones.
3. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- El atacante marroquí es una de las grandes sorpresas en la temporada y este domingo se destapó con doblete. Mete miedo en la cima con sus 11 goles y avisa a los líderes.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés falló un penal ante Celta de Vigo y no pudo sumar. Se queda con 13 goles en lo que va de la Liga Española.
1. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño no suelta la cima: pese a que no marcó en esta fecha 13 ante Villarreal sigue como líder con 15 goles.