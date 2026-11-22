Desde Estados Unidos informan que el jugador mexicano Héctor Herrera fue arrestado a pocos días de jugar los Playoffs con su equipo en la MLS.
El mexicano vive un nuevo capítulo en Estados Unidos en su regreso al Houston Dynamo. Actualmente está en una etapa clave de la temporada.
Su equipo clasificó a la ronda de los Play-Offs como quinto de la Conferencia Oeste de la MLS. Ahora, ya tiene la mirada en esta fase para intentar seguir con vida en el certamen.
Sin embargo, a pocos días de jugar ese primer desafío con el Houston Dynamo, el futbolista mexicano se encuentra en el centro de la polémica.
Y es que, reportes policiales locales informaron que Herrera fue detenido en Estados Unidos el sábado por la noche.
Según informan desde “The North End Podcast”, Herrera fue arrestado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. Los medios mexicanos también han replicado la noticia.
"El centrocampista del Houston Dynamo fue arrestado la noche del sábado en el condado de Montgomery bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad (DWI, por sus siglas en inglés)", informaron desde Estados Unidos.
La imagen de su arresto rápidamente tomó fuerza en las redes sociales y muchos preguntan sobre la actualidad del jugador mexicano.
El mediocampista mexicano enfrenta una polémica a solo tres días de que el Houston Dynamo busque avanzar en la primera ronda de los playoffs de la MLS ante San Jose Earthquakes.
Asimismo, circulan versiones sobre una posible liberación mediante fianza y que el jugador ya habría entrenado con el club, pero las instancias oficiales aún no validan ese detalle.
Además, la institución texana se ha mantenido al margen, pero de concretarse el jugador podría recibir una sanción deportiva.
Héctor Herrera vive una nueva etapa con el Houston Dynamo tras su regreso y esta no es la primera polémica en la que está envuelto el mexicano, ya que noviembre de 2024, la comisión disciplinaria de la liga lo sancionó tras escupir a un silbante en pleno duelo frente al Seattle Sounders.
Aunque ahora la polémica es diferente, Herrera se pone nuevamente en el ojo del huracán a pocos días de jugar el partido clave con su equipo.
Asimismo, otros medios destacan que las sanciones por este delito podrían ir desde los 2,000 hasta los 10,000 dólares.
El futbolista suma tres tantos en lo que va de la temporada. El Houston Dynamo se enfrenta al San José Earthquakes el 24 de noviembre en la primera prueba de los PlayOffs; de momento se desconoce si estará disponible para el juego.