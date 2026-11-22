Marco Antonio Solís es sin duda uno de los artistas mexicanos más queridos por el público hondureño, y eso quedó demostrado anoche, en el concierto que ofreció el intérprete en la Capital de Honduras, Tegucigalpa.
Con sus canciones románticas y otros temas que invitan a bailar, miles de hondureños se congregaron en el Estadio Chochi Sosa para disfrutar de una noche inolvidable junto a "El Buki".
Desde las 5:00 de la tarde del pasado sábado 21 de noviembre comenzaron a llegar los fanáticos del cantante mexicano, cuyo concierto generó gran expectativa durante los últimos días.
La emoción se apoderó del recinto cuando el artista apareció en el escenario y abrió su presentación con "No puedo olvidarla", desatando los aplausos y los primeros coros de una noche cargada de sentimientos.
Marco Antonio Solís hizo vibrar el Chochi Sosa con algunos de sus grandes éxitos, entre ellos "Hoy comprendí", "Para siempre la perdí" y "Si ya no te vuelvo a ver", canciones que fueron coreadas por sus seguidores.
El recorrido musical continuó con temas como "Tres semanas", "El perdedor" y "Antes de que te vayas", demostrando que su repertorio sigue conquistando a distintas generaciones.
Como es costumbre, los hondureños también se hicieron notar. Algunos llegaron con pancartas y mensajes dedicados al artista, mientras que otros aprovecharon la ocasión para celebrar sus cumpleaños en medio del espectáculo.
Otros fans también aprovecharon el espacio para dedicar emotivos mensajes a seres queridos combinando las letras del artista mexicano.
Las hondureñas lucieron hermosos atuendos, cada una con su propio estilo, pero todas compartieron algo en común: las ganas de cantar y disfrutar de los grandes éxitos de "El Buki".
Estas bellas chicas posaron para el lente de Marvil Salgado.
Por su parte, Marco Antonio Solís también se lució con diferentes vestuarios durante su presentación, acompañado de sus bailarinas y una puesta en escena que mantuvo entretenido al público.
En cada rincón del Estadio Chochi Sosa se vivieron momentos especiales. Mientras algunos fans cantaban con sentimiento las baladas románticas, otros no dejaron de bailar al ritmo de los temas más movidos.