El Vida perdió ante el CD FAS de San Lorenzo en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras. Al final del partido se desató el caos.
El cuadro cocotero llegaba con la ilusión de estar en la semifinal del Apertura 2026 en la segunda división del fútbol hondureño.
En la ida habían empatado sin goles y para la vuelta les tocaba cerrar en casa. Los aficionados ceibeños no se perdieron el duelo y fueron a apoyar a su equipo.
Sin embargo, el CD FAS dio el golpe y con la anotación de Montalvan lograron vencer al Vida en el Estadio Ceibeño.
El equipo de San Lorenzo amargó a los cocoteros en casa y selló su pase a las semifinales de la Liga de Ascenso de Honduras.
Sin embargo, no todo fue color de rosa y al final del partido ambos equipos protagonizaron un penoso momento.
Jugadores de ambos equipos y algunos aficionados se vieron involucrados en un lamentable zafarrancho.
Según las imágenes que compartieron en Teleceiba, se ve como algunos de los futbolistas tuvieron una bronca.
El portero del FAS protagonizó un cruce con Kelvin Casildo: el guardameta lo encaró y rápidamente los jugadores de ambas plantillas empezaron a reaccionar.
Así fue el cruce entre ambos jugadores que desató la reacción de sus compañeros en el fondo. Al ver la escena, fueron a intervenir.
Futbolistas y miembros de parte del CD FAS intervinieron para apartar a su jugador de una bronca mayor.
Sin embargo, después de esa escena, aficionados se metieron a la cancha y algunos empezaron a lanzar patadas.
Ya sobre el terreno de juego se veían a futbolistas y aficionados involucrados en el tremendo zafarrancho.
Según relataron en primera instancia los medios locales, los aficionados del Vida se metieron para defender a su equipo.
Algunos de los hinchas intentaron arremeter contra jugadores y posteriormente la policía tuvo que intervenir sobre el terreno de juego.
La escena continuaba incluso en el túnel en la salida del FAS. Muchos también trataron de calmar los ánimos.
Los aficionados invadieron el estadio, pero la cosa no pasó a mayores. Eso sí, la penosa bronca fue la protagonista tras la eliminación del Vida.
El FAS se quedó con el boleto a las semifinales y se enfrentará al Victoria, por lo que dejaron a un lado la posibilidad de un derbi ceibeño en la siguiente etapa.
Tras el partido, el Victoria se mofó del cuadro cocotero: "Nos quedamos con las ganas del superclásico ceibeño..."
"Ahí después con más tiempo", fue otro de los posteos que dedicó la Jaiba Brava tras la eliminación del Vida.