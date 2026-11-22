Las siete representantes de Centroamérica que en la 75.ª edición de Miss Universo deslumbraron este domingo 22 de noviembre en el desfile de traje de baño y traje de noche. Aquí te compartimos las mejores fotos de las reinas de belleza que representan a esta región.
Jasmine Blandford, Miss Universo Nicaragua 2026, una de las más aclamadas de la noche.
Bellísima lució la Miss Guatemala 2026, María Adelina Castillo Birba.
Gabriela Lineth González del Valle, Miss Panamá 2026.
Nuestra hermosa hondureña Luisa Pineda no se quedó atrás y fue una de las más lindas de la velada.
Imponente se miraba también la representante de El Salvador, Sofía Córdova.
Miss Universe Belize 2026 es Caleigh-Rose Olivia West.
Otra morena bellísima, María Alejandra "Mariale" Acosta García, representante de Costa Rica.