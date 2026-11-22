Jasmine Blandford de Nicaragua en la competencia de Trajes de Noche en la Preliminar de Miss Universo 2026.
En la noche preliminar de Miss Universo, la Miss Guatemala 2026, María Adelina Castillo Birba, desfiló en la pasarela de gala con un vestido largo en tonos azul turquesa y celeste con aplicaciones brillantes y transparencias.
La representante de Costa Rica, Mariale Acosta, lució un vestido de gala en tonos lilas o lavanda durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026, celebrada este domingo 22 de noviembre en Puerto Rico.
Para la noche preliminar de Miss Universo 2026, la representante de Panamá, Gabriela Lineth González Del Valle, lució un vestido de gala de la diseñadora dominicana Giannina Azar.
Miss Honduras 2026, Luisa Pineda, desfiló con un vestido de gala en tono azul turquesa (celeste) con pedrería y una capa vaporosa, creación del diseñador Luis López.
La representante de Belice, Caleigh-Rose West, desfiló con un vestido de gala hecho a la medida por el diseñador beliceño César Fúnez.
Sofía Córdova, Miss Universe El Salvador 2026, desfiló con un vestido azul de silueta ajustada y sirena.