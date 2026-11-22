En el caso de Honduras, Luisa Pineda llegó a la preliminar con la atención de la prensa especializada y los seguidores del concurso. Su nombre había sido incluido entre las posibles sorpresas de la competencia, por lo que su desempeño en traje de baño y vestido de gala se convirtió en una de las presentaciones a observar de cerca para determinar si podrá transformar esas expectativas en un lugar dentro de las semifinalistas. Lució hermosa y con su característica sonrisa que ilumina.