La carrera por la corona de Miss Universo 2026 entró este domingo 22 de noviembre en su etapa más decisiva con la competencia preliminar, una noche en la que las 116 candidatas desfilaron ante el jurado en traje de baño y vestido de gala, buscando asegurar uno de los lugares en el grupo de semifinalistas.
El espectáculo se realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario que durante estos días se ha convertido en el epicentro de la belleza internacional.
La preliminar no solo puso a prueba la belleza de las participantes. La seguridad, el dominio escénico, la proyección, el carisma y la capacidad de desenvolverse frente al público forman parte de los elementos que pueden marcar diferencias antes de la gran noche.
Para esta edición, el grupo de semifinalistas será de 30 candidatas: 29 seleccionadas por el jurado y una más mediante el voto del público a través de la plataforma oficial del certamen.
Entre las candidatas que llegaron a esta noche con mayor respaldo de expertos aparecieron nombres como Clara Vegas, de Venezuela; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Garance Authié, de Francia, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.
En el caso de Honduras, Luisa Pineda llegó a la preliminar con la atención de la prensa especializada y los seguidores del concurso. Su nombre había sido incluido entre las posibles sorpresas de la competencia, por lo que su desempeño en traje de baño y vestido de gala se convirtió en una de las presentaciones a observar de cerca para determinar si podrá transformar esas expectativas en un lugar dentro de las semifinalistas. Lució hermosa y con su característica sonrisa que ilumina.
El escenario del Coliseo de Puerto Rico también se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada. El recinto, elegido para recibir tanto la preliminar como la gran final, aportó una atmósfera de espectáculo internacional y permitió que las candidatas desfilaran ante un público especialmente entregado a la competencia.
Ahora comienza la verdadera cuenta regresiva. Las 116 candidatas deberán esperar hasta el martes 24 de noviembre para conocer quiénes integrarán el Top 30 y continuarán en la carrera por suceder a Fátima Bosch.
Con la preliminar ya sobre la pasarela, el panorama apunta nuevamente hacia nombres como Filipinas, Venezuela, Puerto Rico, Francia, Nueva Zelanda y Colombia, pero Miss Universo ha demostrado una y otra vez que una gran noche puede cambiar cualquier pronóstico.
La pasarela en traje de baño fue uno de los momentos centrales de la competencia preliminar, pues permitió observar a las 116 candidatas desde una perspectiva distinta: no solamente su apariencia, sino también la seguridad con la que enfrentan el escenario, la naturalidad de sus movimientos y la capacidad de proyectarse ante el público.
De acuerdo con la cobertura local, estos elementos se suman a otros aspectos evaluados durante el proceso, como el carisma, la comunicación, el liderazgo y el compromiso social. Las delegadas desfilaron en trajes de baño de dos piezas, acompañando sus recorridos con poses, giros y diferentes formas de caminar que permitieron a cada una imprimir su personalidad.
La pasarela también puso a prueba el manejo de los tacones, la coordinación y la capacidad de mantener una expresión segura frente a miles de espectadores y las cámaras. La prueba tuvo además un antecedente reciente que elevó la atención sobre el desempeño de las candidatas.
En la preliminar, sin embargo, la atención estuvo puesta en quiénes lograban transformar esos segundos sobre la pasarela en una presentación memorable. Más que una competencia de cuerpos, la pasarela funciona como una prueba de presencia escénica. Una candidata puede tener una preparación física impecable, pero si no consigue transmitir seguridad, personalidad y energía frente al público, puede perder impacto.
Y justamente ahí aparecieron algunas de las diferencias entre las candidatas. Mientras algunas apostaron por movimientos marcados y poses contundentes, otras optaron por una pasarela más elegante y natural. El reto consistió en encontrar el equilibrio entre sensualidad, sofisticación y seguridad, sin permitir que los movimientos parecieran forzados.
Por otro lado, hablar de candidatas que “decepcionaron” es un tema delicado, aunque en redes sociales muchas personas ya están opinando. Cabe destacar que una competencia preliminar puede modificar las percepciones construidas durante días de actividades, pero no existe todavía un resultado oficial que permita afirmar quién quedó fuera de la contienda.
Lo que sí puede analizarse son aquellas participantes que, a juicio de expertos y seguidores, llegaron con expectativas particularmente altas y tuvieron una noche menos contundente de lo esperado frente a otras que lograron crecer sobre el escenario. Pero hasta el momento, no se han dado a conocer esas evaluaciones.