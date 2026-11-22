El estadio Carlos Miranda de Comayagua fue el escenario de un partido cargado de intensidad, emociones y tensión, en el que las Águilas terminaron imponiéndose gracias a los goles de Clever Portillo y Luis Vega. Sin embargo, más allá del resultado, las decisiones arbitrales quedaron bajo la lupa de los aficionados, quienes expresaron sus opiniones sobre el desempeño del juez central durante el compromiso.