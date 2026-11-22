La victoria de Motagua sobre Olimpia por 2-0 en el clásico capitalino no solamente dejó celebraciones en el lado azul y frustración entre los aficionados merengues. El arbitraje de Nelson Salgado también se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.
El estadio Carlos Miranda de Comayagua fue el escenario de un partido cargado de intensidad, emociones y tensión, en el que las Águilas terminaron imponiéndose gracias a los goles de Clever Portillo y Luis Vega. Sin embargo, más allá del resultado, las decisiones arbitrales quedaron bajo la lupa de los aficionados, quienes expresaron sus opiniones sobre el desempeño del juez central durante el compromiso.
La polémica se hizo presente especialmente en el primer tiempo, cuando Motagua llegó a celebrar un segundo gol que posteriormente fue invalidado por una supuesta falta de Denis Meléndez. La acción generó cuestionamientos entre los seguidores azules, que consideraban que su equipo pudo ampliar la ventaja antes del descanso.
"Jamás hay falta. Le anularon un gol legítimo al Motagua", señaló el periodista hondureño Mario Figueroa.
La contundente opinión del periodista hondureño Aldo Romero.
German Alvarado de Diario LA PRENSA dejó su punto de vista sobre el polémico gol anulado al Motagua ante Olimpia.
"Le acaban de robar a Motagua", fue el contundente mensaje del periodista hondureño Eduardo Solano, quien radica en Estados Unidos.
"Vaya gol robado a Motagua por Nelson Salgado", señaló el periodista hondureño Gustavo Roca.
La opinión del periodista Johan Raudales de Diario Diez: "Yo considero que Olimpia no tiene nada de cula de estos errores arbitrales"
"Era gol legítimo de Motagua", señala la prensa deportiva de Honduras.
"Muy rápido pitó Nelson Salgado", indicó Elder Reynel.
"Increíble lo que acaba de anular Nelson Salgado", fue el mensaje de un indignado Aldo Romero.
La opinión del periodista hondureño Julio Cruz.
"Nelson Salgado se equivoca en contra de Motagua y beneficia a Olimpia", señaló el periodista hondureño Julio Cruz.
"Terrible error de Nelson Salgado", mencionó el periodista hondureño Marvin Ávila.
La opinión del experimentado periodista hondureño Manfredo Reyes.
Mensaje contundente del periodista hondureño Gustavo Roca.