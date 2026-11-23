El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló que Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, presunto líder del denominado Cártel del Diablo, recibió formación militar antes de involucrarse en actividades criminales y asumir el liderazgo de esta estructura que opera en el departamento de Yoro.
Durante una entrevista en el programa 30/30, el funcionario abordó las investigaciones contra la organización, los operativos desplegados en las montañas de Yoro y la búsqueda de su principal cabecilla.
También ofreció detalles sobre los integrantes abatidos durante los recientes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La revelación sobre el pasado militar de Ferrera Rodas forma parte de los detalles expuestos por el ministro al referirse al perfil del sospechoso y a las capacidades operativas que habría desarrollado la estructura criminal.
Velásquez aseguró que las autoridades tienen información de que alias El Diablo permanece en Honduras y que actualmente se encuentra cercado en las montañas de Sulaco, donde participan equipos especializados en operaciones de montaña y selva.
"Claro que sí, estamos tras la cacería de él. Todo esto que estamos haciendo es específicamente para neutralizarlo de una vez por todas", manifestó el funcionario al ser consultado sobre el paradero del presunto cabecilla.
El ministro agregó que el despliegue de las fuerzas de seguridad en el departamento de Yoro supera los 500 elementos, concentrados en municipios donde las investigaciones y labores de inteligencia han identificado presencia de la organización.
Según explicó, el objetivo es reducir el margen de movimiento de los integrantes y evitar que puedan escapar hacia otras zonas.
Sobre los tres hombres abatidos durante el enfrentamiento, Velásquez confirmó que pertenecían al primer círculo de seguridad del presunto narcotraficante y que algunos de sus acompañantes también eran utilizados para cometer asesinatos selectivos.
"Los elementos que lo acompañan también son sicarios que eventualmente los utilizan para algunos asesinatos selectivos", afirmó Velásquez.
No obstante, el titular de Seguridad aclaró que todavía no pueden atribuirles directamente la masacre de 12 personas registrada en Yorito.
Explicó que las armas decomisadas serán sometidas a pruebas balísticas y comparadas con los indicios encontrados en la escena del crimen y las evidencias obtenidas mediante las autopsias.
"Eso nos va a dar prueba técnica para determinar si ellos directamente participaron en la muerte múltiple", sostuvo el ministro, quien aseguró que las investigaciones contra esta estructura criminal comenzaron hace varios meses.
Velásquez también reveló que las autoridades identificaron a un colaborador de la organización que estaría ubicado en México y que presuntamente participa en la difusión de videos y mensajes intimidatorios mediante redes sociales.
Velásquez aclaró que no necesariamente se trata de alguien con mayor jerarquía que Ferrera Rodas, sino de un actor intelectual que habría transmitido métodos de operación utilizados por carteles mexicanos.
"Es uno de los actores intelectuales quien de alguna forma le ha transmitido los modos operandi de estos carteles y que están replicando o queriendo replicar para infundir miedo en toda esta población", explicó.
En relación con los objetos decomisados durante los operativos, el funcionario mencionó armas de fuego de diferentes calibres, algunas prohibidas, dispositivos de conectividad alimentados mediante paneles solares y una pequeña estatuilla de la Santa Muerte, que identificó como un elemento asociado a prácticas de sicarios.
El ministro también informó que, hasta el momento, las autoridades contabilizaban más de 35 presuntos integrantes del Cártel del Diablo detenidos y cinco abatidos en enfrentamientos con la Policía. "Esperamos seguir avanzando hasta acabar con toda esta organización", expresó.
Asimismo, explicó que la estructura criminal cuenta con un grupo reducido de integrantes considerados los más peligrosos, entre ellos sicarios y personas cercanas al cabecilla, pero también dispone de una red más amplia de colaboradores que presuntamente participan por negocios ilícitos, asociaciones criminales o temor.
"Los que tienen capacidades de cometer delitos graves, los sicarios, los delincuentes más cercanos a él, son menos. Pero él tiene muchísimos colaboradores", detalló.
En cuanto a las restricciones de circulación nocturna, Velásquez aclaró que las disposiciones adoptadas en Yoro no corresponden exactamente a un toque de queda, sino que derivan de la declaratoria de territorio de alto riesgo.
Explicó que se instruyó suspender la locomoción entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana para reducir la presencia de civiles durante las operaciones.
El funcionario reiteró que las fuerzas de seguridad mantendrán la persecución hasta localizar al presunto líder criminal.
"Estamos empeñados, estamos dedicados a encontrar este criminal y no vamos a descansar hasta que logremos nuestro objetivo y devolvamos la paz y tranquilidad a esta zona", concluyó.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen un amplio despliegue de agentes en la zona de búsqueda de El Diablo. Incluso, utilizan a francotiradores desde helicópteros para localizar a El Diablo.
Las autoridades reportaron durante el fin de semana el hallazgo de una cueva en medio de una plantación de café, en donde se encontraron indicios de que integrantes del grupo criminal habrían permanecido escondidos.
La búsqueda de El Diablo continúa este lunes 23 de noviembre en los municipios de Sulaco, Yorito, Yoro y Victoria, en el departamento de Yoro, así como en Marale, en Francisco Morazán.