De acuerdo con las investigaciones de la Policía, Murillo y Laínez Martínez, considerados hombres de confianza de El Diablo, formaban parte de la avanzada que el presunto cabecilla mantenía en la montaña. Ambos murieron durante el enfrentamiento. Otros supuestos integrantes de la organización criminal lograron escapar, entre ellos, presuntamente, El Diablo.