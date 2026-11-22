La Policía informó que uno de los tres integrantes del Cartel del Diablo abatidos en Sulaco, Yoro, era la mano derecha del jefe de esa organización criminal, Esteban Gumercindo Ferrera, alias El Diablo.
Los muertos fueron identificados como Jeferson Alexis Murillo, alias Pastelito; Ciro Laínez Martínez y Edin Mariquez Reaños, alias Minikeke. Este último era señalado por las autoridades como la mano derecha de Ferrera.
Los tres hombres fueron abatidos el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un enfrentamiento con efectivos militares y policiales en una montaña cercana a la aldea La Albardilla, en el municipio de Sulaco.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía, Murillo y Laínez Martínez, considerados hombres de confianza de El Diablo, formaban parte de la avanzada que el presunto cabecilla mantenía en la montaña. Ambos murieron durante el enfrentamiento. Otros supuestos integrantes de la organización criminal lograron escapar, entre ellos, presuntamente, El Diablo.
Las autoridades militares y policiales informaron que mantienen cercado al jefe criminal en la montaña donde ocurrió el enfrentamiento, mediante labores de seguimiento y vigilancia por tierra y aire.
Las investigaciones indican que, después de la muerte de alias Monki, quien anteriormente era señalado como la mano derecha de El Diablo, Edin Mariquez Reaños, alias Minikeke, ocupó su lugar.
Minikeke, según las investigaciones, estaría vinculado como uno de los responsables de al menos cuatro masacres perpetradas por esta estructura delictiva en Yoro.
En el sitio donde fueron abatidos los tres hombres, las autoridades encontraron un campamento que, según sus investigaciones, era utilizado por integrantes de la organización. En el lugar había paneles solares, mantas con referencias al Cartel del Diablo, recipientes, vasos, ropa y otros objetos.
También hallaron antenas de internet y fusiles de guerra. Sin embargo, uno de los objetos que llamó la atención de las autoridades fue una estatuilla de la Santa Muerte.
Entre los 2,000 efectivos que participan en la operación para localizar a El Diablo hay personal especializado en operaciones en la jungla y francotiradores.
En la búsqueda utilizan helicópteros, drones de largo alcance y equipos de rastreo, además de armas de guerra. También participan unidades de inteligencia y escuadrones de las Fuerzas Armadas entrenados para operaciones de combate.
Las investigaciones de las autoridades indican que El Diablo duerme durante el día en cuevas y se moviliza con sus hombres durante la noche para evitar ser detectado.
La persecución contra El Diablo se intensificó después de que, el miércoles 18 de noviembre, presuntos integrantes del cartel mataran a 12 personas en hechos ocurridos en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, en el municipio de Yorito, Yoro.