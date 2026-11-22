La Unidad Nacional Antisecuestros rescató sanos y salvos a los dos hombres, de 57 y 59 años, quienes fueron contactados por supuestos clientes que les exigieron 300,000 lempiras a sus familiares.
Lo que parecía ser una oportunidad de trabajo terminó en una pesadilla para dos contratistas de construcción que fueron engañados por personas desconocidas y privados de su libertad en una zona rural de la aldea Aragua, en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán.
Los dos hombres fueron rescatados sanos y salvos este domingo por equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros, después de que los responsables los citaran mediante una supuesta contratación de servicios de construcción para llevarlos hasta un sector apartado.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Martínez, de 57 años, y José Mejía, de 59, ambos dedicados a trabajos de construcción.
Según el informe policial, los contratistas fueron contactados por personas que se hicieron pasar por clientes interesados en contratar sus servicios. Para llegar al punto acordado, se trasladaron en un vehículo tipo turismo, marca Toyota, color blanco, propiedad de uno de los afectados.
Sin embargo, una vez que llegaron al lugar, comenzaron las amenazas por vía telefónica. Los delincuentes les advirtieron que habían ingresado a una zona supuestamente dominada por la estructura criminal denominada Cartel Jalisco Nueva Generación y que, si intentaban realizar algún movimiento, les dispararían.
Posteriormente, los secuestradores se comunicaron con los familiares de los contratistas para informarles que los tenían privados de su libertad y exigirles dinero a cambio de dejarlos en libertad.
De acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional Antisecuestros, los responsables exigían 300,000 lempiras por la liberación de las dos víctimas, cantidad que no llegó a ser pagada debido a la intervención de los equipos especializados.
Tras conocer el caso, los agentes organizaron equipos de trabajo y aplicaron técnicas especiales de investigación que permitieron ubicar a los dos hombres en la zona rural de la aldea Aragua. Después del rescate, recibieron atención inmediata y fueron trasladados a un lugar seguro.
La Policía advirtió que este caso responde a una modalidad delictiva en la que los criminales contactan a trabajadores o empleados de empresas mediante supuestas ofertas de servicios, los citan en determinados lugares y posteriormente los amenazan para exigir dinero a sus familiares o patronos.