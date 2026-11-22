Cinco personas fueron detenidas este domingo 22 de noviembre por su supuesta participación en el ataque armado que cobró la vida de dos familiares y dejó a una mujer gravemente herida en el municipio de Cucuyagua, departamento de Copán.
La captura fue confirmada por Gerson Ramos, portavoz de la Policía Nacional en Copán, quien informó que entre los detenidos se encuentra un menor de edad y un hombre identificado con el alias de El Coyotillo.
Según las declaraciones del funcionario policial, este último estaría relacionado con la estructura criminal denominada “Los Coyotes”, organización delictiva que presuntamente mantiene operaciones en los departamentos de Copán y Ocotepeque.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Isaac Hernández Mejía, de 26 años, y Óscar Orlando, de 12, quienes tenían un vínculo familiar de tío y sobrino. En el mismo atentado, una mujer resultó con heridas de gravedad.
El ataque ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre, entre las 8:00 p. m y las 9:00 p. m., cuando varios integrantes de una familia permanecían en las afueras de su vivienda. En ese momento, un individuo que presuntamente descendió de una motocicleta abrió fuego contra ellos.
Los disparos alcanzaron a Hernández Mejía y al menor de edad, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
Por su parte, la mujer, quien sería la madre del niño, fue auxiliada y trasladada de emergencia a un centro hospitalario.
En cuanto al móvil del crimen, Ramos indicó que los investigadores manejan como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas, relacionado con una diligencia judicial en la que presuntamente estaría involucrado uno de los fallecidos.
“Eso sería básicamente un testigo protegido. Es ahí donde esa estructura criminal lastimosamente atacan a estas personas para evitar que se proceda legalmente contra ellos”, comentó el portavoz policial.
Las cinco personas requeridas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras los equipos de investigación continúan recopilando pruebas para establecer las circunstancias del doble homicidio y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los sospechosos.