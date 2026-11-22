Copán, Honduras. Un doble homicidio se registró la noche del sábado en el sector sur del municipio de Cucuyagua, departamento de Copán, en el occidente de Honduras, donde dos familiares perdieron la vida durante un ataque armado. Las víctimas fueron identificadas como Isaac Hernández Mejía, de 26 años, y Óscar Orlando, de 12 años, quienes, de acuerdo con la información preliminar, eran tío y sobrino, respectivamente.

El doble crimen ocurrió en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades. Hasta el momento, tampoco se han establecido los motivos que habrían provocado el ataque contra ambos familiares. Tras una alerta a las autoridades, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para asegurar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

En el sitio, los funcionarios policiales realizaron las primeras diligencias y recolectaron indicios que podrían contribuir al esclarecimiento del doble asesinato, entre ellos casquillos de bala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse