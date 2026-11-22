Las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad llegaron este domingo 22 de noviembre a la zona montañosa entre el departamento de Yoro y el norte de Francisco Morazán, donde las autoridades mantienen una intensa operación para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, señalado como líder del denominado Cártel del Diablo.