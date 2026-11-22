Las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad llegaron este domingo 22 de noviembre a la zona montañosa entre el departamento de Yoro y el norte de Francisco Morazán, donde las autoridades mantienen una intensa operación para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, señalado como líder del denominado Cártel del Diablo.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez llegó acompañado por el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.
Asimismo, se encuentra presente el subsecretario de Seguridad, Mesil Marín Aguilar Amaya.
La presencia de las máximas autoridades de Seguridad se produce en medio de los operativos policiales y militares desplegados después de la masacre de 12 personas registrada el miércoles 18 de noviembre en el municipio de Yorito, Yoro.
La estructura criminal se atribuyó los asesinatos mediante mensajes y videos difundidos en redes sociales, lo que provocó una respuesta de las instituciones de seguridad del Estado.
Las operaciones tienen como principal objetivo localizar a Ferrera Rodas, quien, según las autoridades, permanece en territorio hondureño y conoce las zonas montañosas donde presuntamente se refugia.
Como parte de esta ofensiva, las autoridades confirmaron que tres presuntos miembros del Cártel del Diablo murieron abatidos durante un enfrentamiento registrado la tarde del sábado 21 de noviembre.
Los equipos de inteligencia mantienen el seguimiento de sus movimientos y de otros integrantes de la organización que continúan prófugos.
Los fallecidos fueron identificados como Edin Manríquez Reaños, conocido como Minikeke; Jeferson Alexis Murillo, alias Pastelito, y Ciro Laínez Martínez.
El despliegue incluye a más de 200 efectivos policiales y militares de diferentes unidades especializadas, entre ellos agentes de prevención, investigación criminal, inteligencia y fuerzas especiales.
Las Fuerzas Armadas también reforzaron su presencia con contingentes adicionales para ampliar la cobertura en los sectores intervenidos y las comunidades aledañas.
El director general de la Policía Nacional informó anteriormente que las operaciones comenzaron con el traslado de equipos especializados mediante dos helicópteros hacia Yorito.
También se coordinó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones terrestres en las montañas y zonas de difícil acceso.
Los operativos para capturar a El Diablo comprenden allanamientos, registros de viviendas, inspecciones de vehículos, patrullajes y retenes en diferentes puntos del departamento. Las autoridades mantienen controles permanentes durante las 24 horas para impedir que los integrantes de la organización criminal se desplacen hacia otros municipios o departamentos.