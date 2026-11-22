Barcelona, España.

¡Remontada! El Barcelona fue sorprendido en el inicio ante Villarreal con dos goles, sin embargo, en la segunda parte recompuso su camino para firmar una remontada 3-2 en el Spotify Camp Nou por la jornada 13 de la Liga Española.

Las mejores acciones del partido

SEGUNDO TIEMPO // Barcelona 3-2 Villarreal

MINUTO 67 -- ¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! Centro de Eric García y autogol de Navarro para que los azulgranas tomen ventaja en el partido.

🚨BARCELONA LEAD 3-2!!! OWN GOAL AFTER A CROSS FROM ERIC GARCIA, VILLARREAL HAVE COMPLETELY FALLEN APART https://t.co/NgrsmeQi4l — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 22, 2026

MINUTO 60 -- ¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! Asistencia de Yamal y Fermín López remata para colocar el 2-2 del partido.

🚨🚨| FERMIN LOPEZ WHAT A GOALLLL !!! BARCELONA ARE NOW LEVEL WHAT A GAME !!!! https://t.co/aiYIAtf4tS — Kalshi FC (@KalshiFC) November 22, 2026

MINUTO 57 -- ¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! Gerard Martín anota de cabeza y el Barcelona descuenta ante Villarreal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

🚨🚨| GERARD MARTIN GOALLLLL !!! BARCELONA WANT TO COME BACK NOW !!!! https://t.co/liyCs4gmgM — Kalshi FC (@KalshiFC) November 22, 2026

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

MINUTO 45 -- ¡FINALIZA EL PRIMER TIEMPO!

MINUTO 22 -- ¡LO FALLA LAMINE! Yamal manda por un costado su lanzamiento penal y pierde la oportunidad del descuento del cuadro azulgrana.

🚨🚨| LAMINE YAMAL HAS MISSED THE PENALTY !!!! https://t.co/z3sLUTcr9q — Kalshi FC (@KalshiFC) November 22, 2026

MINUTO 20 -- ¡BARCELONA PIDE PENAL! El árbitro la va a revisar al VAR y señala falta a Lamine Yamal en el área.

MINUTO 15 -- Barcelona busca en ofensiva, pero no puede romper la muralla del Villarreal.

MINUTO 6 -- ¡GOOOOOOOL DEL VILLARREAL! Oluwaseyi marca y Villarreal sorprende al Barcelona.

🚨🚨| OLUWASEYI GOALLLLL !! VILLAREAL ARE TEARING BARCELONA APART!!! https://t.co/hpNm4IjBYD — Kalshi FC (@KalshiFC) November 22, 2026

MINUTO 4 -- ¡GOOOOOOOL DEL VILLARREAL! Buchanan se anima con un remate de fuera del área y sella un golazo para madrugar al Barcelona.

🚨🚨| BUCHANAN GOLAZOOOOOOO !!! FERMIN WITH THE ASSIST !!!! https://t.co/0nd8GvuQoQ — Kalshi FC (@KalshiFC) November 22, 2026

¡COMIENZA EL PARTIDO! Ya se juega el Barcelona vs Villarreal en la jornada 13 de la Liga Española.

EL 11 TITULAR DEL BARCELONA: Joan Garcia; Eric, De Jong, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaVillarreal https://t.co/kiDGldhTpn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2026

EL 11 TITULAR DEL VILLARREAL: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Mikautadze y Oluwaseyi.