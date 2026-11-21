Comayagüela, Honduras. Kimberly Nicolle Rosa Velásquez, de al menos 28 años, murió atropellada por un bus rapidito cuando intentaba cruzar el bulevar del Norte, cerca de las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF), donde trabajaba como recepcionista. Según los reportes preliminares, la joven había terminado su jornada laboral y se disponía a pasar al otro lado de la calle cuando fue embestida por una unidad de transporte de la ruta Carrizal-San Felipe. Testigos afirmaron que el autobús circulaba a exceso de velocidad.

Personas que presenciaron el accidente relataron que Kimberly Nicolle estaba a pocos pasos de llegar al otro extremo de la vía cuando el rapidito la impactó. La joven quedó tendida sobre el pavimento, mientras quienes se encontraban en el lugar alertaron a los cuerpos de socorro. Socorristas de la Cruz Roja llegaron para brindarle asistencia, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) también se desplazaron al sitio y acordonaron la escena para realizar las diligencias correspondientes.