El fútbol hondureño se prepara para vivir un nuevo Clásico Sampedrano. Real España y Marathón se enfrentan este sábado en el Estadio Morazán, en un compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras que promete emociones y mucha rivalidad.
Real España, que ocupa el segundo puesto con 29 puntos, recibirá por la noche al Marathón, tercero con 28 unidades, en una nueva edición del Clásico Sampedrano que estará marcado por la disputa de los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Ambos equipos están separados por apenas un punto, por lo que el resultado del encuentro podría alterar sus posiciones en la tabla y acercar al ganador al primer puesto, en la recta final de la fase regular.
LAS BAJAS DEL CLÁSICO
Las ausencias también tendrán protagonismo en el clásico. Real España recupera a Jhow Benavídez, pero no podrá contar con Marcelo Pereira, defensor que fue titular en los 14 encuentros disputados por la Máquina.
¡CARA A CARA! 🚂🆚🦖Los último 5 partidos del clásico R.España vs Marathón.#LigaHondubet #Clásico https://t.co/NVfqyjBiJ0— Liga Hondubet (@lnfphonduras) November 20, 2026
Del otro lado, Marathón tendrá la baja de José Aguilera por acumulación de tarjetas amarillas. El lateral ha sido una pieza importante en el funcionamiento ofensivo de los verdes, con cinco asistencias en el campeonato, tres de ellas para Nicolás Messiniti. Su ausencia representa un desafío para el planteamiento del equipo dirigido por su cuerpo técnico.
HORARIO Y DÓNDE VER EL REAL ESPAÑA VS MARATHÓN
El derbi sampedrano entre Real España y Marathón comenzará a las 7.30 de la noche y se podrá ver a través de la señal de Deportes TVC. Además, pueden seguir todos los detalles en el minuto a minuto de www.laprensa.hn.
La Comisión de Arbitraje nombró al capitalino Jefferson Escobar como el árbitro central del encuentro. Estará acompañado por los asistentes Christian Ramírez, también capitalino, y el tocoeño Elder Oliva. El limeño James Salinas será el cuarto árbitro.