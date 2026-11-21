San Pedro Sula, Honduras.

El fútbol hondureño se prepara para vivir un nuevo Clásico Sampedrano. Real España y Marathón se enfrentan este sábado en el Estadio Morazán, en un compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras que promete emociones y mucha rivalidad.

Real España, que ocupa el segundo puesto con 29 puntos, recibirá por la noche al Marathón, tercero con 28 unidades, en una nueva edición del Clásico Sampedrano que estará marcado por la disputa de los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Ambos equipos están separados por apenas un punto, por lo que el resultado del encuentro podría alterar sus posiciones en la tabla y acercar al ganador al primer puesto, en la recta final de la fase regular.