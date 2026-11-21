Valle, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este sábado que no tiene miedo ante las amenazas contra su vida y afirmó que continuará impulsando medidas más severas contra la delincuencia para recuperar la paz y la tranquilidad en Honduras.
“No tenemos miedo, no hay temor, existe compromiso para recuperar la paz y la tranquilidad”, expresó Zambrano durante una visita de trabajo a Caridad, Valle. El titular del Legislativo explicó que no había brindado declaraciones anteriormente porque no había tenido una agenda abierta.
El congresista consideró que las amenazas son una reacción a las decisiones de política pública adoptadas contra las estructuras criminales. Aseguró que ya había conversado con su familia sobre los riesgos que podían enfrentar por las medidas dirigidas a combatir grupos señalados de asesinatos, extorsiones y de mantener el control de municipios, barrios, colonias y centros penales.
“Ya no vamos a retroceder, no nos vamos a esconder”, sentenció Zambrano, quien sostuvo que las intimidaciones lo motivan a trabajar más, aprobar nuevas leyes, fortalecer con recursos a los operadores de justicia y exigirles resultados. También afirmó que las instituciones cuentan ahora con herramientas que anteriormente no tenían para garantizar la seguridad de la población.
Sobre la masacre ocurrida en Yoro, el presidente del Congreso hizo un llamado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que capturen a todos los responsables, desde los presuntos cabecillas hasta los demás integrantes de las estructuras involucradas. Calificó a los autores como personas que han causado graves daños a la población y pidió que el caso no quede impune.
“Tienen que dar con los responsables de esta masacre: asesinos de niños, gente que no tiene corazón, malvados, asesinos a sangre fría”, manifestó. Agregó que los señalados deben comparecer ante los tribunales y responder por los hechos, al tiempo que exigió que se les aplique todo el peso de la ley.
Entregarse o enfrentar la justicia
“Tienen que pagar, tienen que pudrirse en el infierno, pero antes deben pudrirse en los centros penales de máxima seguridad del país”, expresó Zambrano al referirse a los responsables de la matanza. Además, sostuvo que los criminales deben entender que sus únicas opciones son entregarse o enfrentar la justicia, porque el Estado no puede doblegarse ante las amenazas.
El titular del Legislativo también lamentó que algunos hondureños manifiesten satisfacción ante los hechos violentos registrados en el país. Afirmó que quienes se oponen a las medidas impulsadas por el Gobierno son los delincuentes y sus familiares, mientras que los ciudadanos que buscan el bienestar del país deben respaldar las acciones de seguridad. Advirtió, además, que las autoridades que incurran en actividades ilegales también deberán responder ante la justicia.
Finalmente, Zambrano anunció que el próximo jueves, a las 11:00 de la mañana, el Congreso Nacional presentará el primer informe de rendición de cuentas sobre los resultados de las reformas de seguridad aprobadas para combatir a terroristas, maras y pandillas. Aseguró que desde el Legislativo exigirán resultados a las instituciones responsables de ejecutar las medidas.