Valle, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este sábado que no tiene miedo ante las amenazas contra su vida y afirmó que continuará impulsando medidas más severas contra la delincuencia para recuperar la paz y la tranquilidad en Honduras.

“No tenemos miedo, no hay temor, existe compromiso para recuperar la paz y la tranquilidad”, expresó Zambrano durante una visita de trabajo a Caridad, Valle. El titular del Legislativo explicó que no había brindado declaraciones anteriormente porque no había tenido una agenda abierta.

El congresista consideró que las amenazas son una reacción a las decisiones de política pública adoptadas contra las estructuras criminales. Aseguró que ya había conversado con su familia sobre los riesgos que podían enfrentar por las medidas dirigidas a combatir grupos señalados de asesinatos, extorsiones y de mantener el control de municipios, barrios, colonias y centros penales.

“Ya no vamos a retroceder, no nos vamos a esconder”, sentenció Zambrano, quien sostuvo que las intimidaciones lo motivan a trabajar más, aprobar nuevas leyes, fortalecer con recursos a los operadores de justicia y exigirles resultados. También afirmó que las instituciones cuentan ahora con herramientas que anteriormente no tenían para garantizar la seguridad de la población.

Sobre la masacre ocurrida en Yoro, el presidente del Congreso hizo un llamado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que capturen a todos los responsables, desde los presuntos cabecillas hasta los demás integrantes de las estructuras involucradas. Calificó a los autores como personas que han causado graves daños a la población y pidió que el caso no quede impune.

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“Tienen que dar con los responsables de esta masacre: asesinos de niños, gente que no tiene corazón, malvados, asesinos a sangre fría”, manifestó. Agregó que los señalados deben comparecer ante los tribunales y responder por los hechos, al tiempo que exigió que se les aplique todo el peso de la ley.