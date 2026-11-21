San Pedro Sula, Honduras. El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y Transporte del Sol formalizaron un convenio de transporte internacional para fortalecer la conectividad terrestre regional y habilitar una ruta directa entre San Salvador, El Salvador, y San Pedro Sula, Honduras. La alianza busca facilitar el traslado de visitantes entre El Salvador y la zona norte de Honduras, con el propósito de dinamizar el turismo y el comercio regional. El acuerdo permitirá ampliar las opciones de movilidad para los viajeros entre ambos países, favorecer el intercambio turístico y facilitar el acceso a destinos hondureños desde El Salvador. Asimismo, representa una oportunidad para fortalecer la integración regional y promover el desarrollo de la actividad turística en el norte de Honduras.

Transporte del Sol es una empresa salvadoreña de transporte terrestre internacional de pasajeros y encomiendas, con 20 años de experiencia. Conecta El Salvador con otros países de Centroamérica, entre ellos Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Ofrece servicios ejecutivos, de primera clase y VIP, entre otros. Andrés Ehrler, ministro de Turismo de Honduras, manifestó que este y otros esfuerzos de inversión que se desarrollan en el país tienen como objetivo posicionar el turismo como motor de desarrollo económico y generación de oportunidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte de las acciones para fortalecer la promoción internacional, el IHT estableció un convenio de cooperación con Transporte del Sol, orientado a ampliar la visibilidad de Honduras en el mercado regional.

La propuesta contempla aprovechar las unidades de transporte internacional, terminales, puntos de venta y plataformas digitales de la empresa para difundir los destinos y atractivos turísticos del país, así como facilitar espacios de cooperación para viajes de familiarización, viajes de prensa y encuentros empresariales. Agustín Linares, presidente de Transporte del Sol, declaró que la ruta entre San Pedro Sula y El Salvador comenzará a operar el 1 de diciembre, con una frecuencia diaria y salida desde la Gran Central Metropolitana de Buses a las 4:00 a. m. La empresa también conectará a los hondureños con Guatemala. “Estamos emocionados de iniciar operaciones en Honduras y sumar a la conectividad en Centroamérica y el multidestino, que es lo que queremos aprovechar, gracias al apoyo del ministro de Turismo de Honduras que hemos recibido, de poder aportar el turismo hondureño”, dijo Linares. Agregó que las unidades son nuevas, modelo 2026, marca Mercedes-Benz y con carrocería Irizar. Los boletos de ida tendrán un precio de 40 dólares (L1,083.20 al cambio actual) para El Salvador y 75 dólares (L2,031) para Guatemala.

Los hondureños y salvadoreños adultos pueden cruzar la frontera presentando su documento nacional de identidad original y vigente, DNI hondureño o DUI salvadoreño o su pasaporte vigente, de acuerdo con los requisitos migratorios aplicables. En el caso de los menores de edad, deben viajar con pasaporte vigente. Si viajan solos o acompañados por uno de sus padres, necesitan una autorización de salida autenticada por un notario. En Honduras, este requisito aplica a los menores de 21 años. En la Gran Central Metropolitana de Buses operan 90 empresas de transporte, cuatro de ellas internacionales. Dos tienen rutas hacia Guatemala, una viaja a El Salvador y otra conecta con Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Con la incorporación de Transporte del Sol, serían cinco las empresas internacionales que operan en la terminal. Por la terminal circula más de un millón de viajeros durante temporadas altas, como Semana Santa y fin de año. Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), manifestó a LA PRENSA que el país registra un crecimiento en la llegada de turistas procedentes de El Salvador. “Hemos crecido un 35% comparado con el año pasado, y este acuerdo lo que busca es nuevas posibilidades de conexión para Honduras”, concluyó Pineda. Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, expresó a este rotativo que el mercado salvadoreño es interesante por su cercanía con Honduras y por la tradición de visitar el país, especialmente en agosto, para disfrutar de sus playas, historia y costumbres. “El poder adquisitivo de los salvadoreños ha aumentado, me parece que es acertado promover el país, comenzando por los vecinos, hay que seguir fortaleciendo, tenemos Copán, El Caribe, los arrecifes, el Lago de Yojoa, lugares tan bonitos y hay que promocionarlos”, enfatizó López.

Impulsan nuevos proyectos para fortalecer el turismo

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, también anunció la segunda etapa del malecón de La Ceiba, una iniciativa orientada a transformar el litoral de esa ciudad mediante la incorporación de espacios para el esparcimiento, la recreación y el desarrollo de actividades turísticas y comerciales.