Tegucigalpa, Honduras. Comprar una casa o un terreno es una decisión que no debe tomarse a la ligera, especialmente en un contexto en el que han aumentado los métodos de estafa y engaño relacionados con la compraventa de bienes inmuebles. Ante este panorama, expertos recomiendan adoptar medidas de seguridad y prevención para evitar ser víctimas de fraudes que pueden representar importantes pérdidas económicas. Entre las principales recomendaciones está verificar que la propiedad se encuentre debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad (IP) y comprobar que la persona que ofrece el inmueble sea realmente su propietario o cuente con la autorización legal para realizar la transacción. También es importante revisar los documentos antes de firmar cualquier contrato o entregar anticipos de dinero.

Asimismo, los especialistas aconsejan desconfiar de ofertas cuyos precios estén muy por debajo del valor comercial, evitar realizar pagos sin contar con garantías legales y buscar asesoría profesional durante todo el proceso. Tomar estas precauciones puede ayudar a reducir los riesgos y brindar mayor seguridad al momento de invertir en una vivienda o un terreno.

Compró un terreno en Marketplace y descubrió que el vendedor no era el dueño

Melissa (se omite su apellido por seguridad), una hondureña que reside desde hace más de 20 años en Estados Unidos, encontró en internet una propiedad en venta. El amplio terreno, ubicado en una esquina de la colonia Jardines del Valle, llamó de inmediato su atención como una oportunidad de inversión. Su intención era construir apartamentos para alquilarlos. Melissa contó a LA PRENSA que encontró el terreno en Marketplace en Facebook y que le pareció atractivo por su ubicación y precio. Después de concretar la compra, el banco realizó el avalúo correspondiente y su hermano, residente en Honduras, acudió a verificar el inmueble. Sin embargo, al llegar al lugar descubrió que el verdadero propietario aseguraba no haber vendido la propiedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La persona que se había hecho pasar por dueña del terreno desapareció y dejó de responder las llamadas telefónicas. Fue entonces cuando Melissa se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño. “No volvimos a saber nada del señor, no nos volvió a contestar, hablamos con el banco, pero no nos resolvió nada, pusimos la denuncia en el Ministerio Público, buscamos a un abogado para que pelee el caso”, detalló Melissa. A la Unidad de Delitos Cibernéticos, que depende de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), llegan denuncias de ciudadanos que han sido engañados con la venta de terrenos y casas por personas que se hacen pasar por propietarios de los inmuebles que ofrecen en redes sociales a precios muy atractivos. Estas plataformas se han convertido en uno de los medios utilizados por los delincuentes para cometer estafas. Incluso, las autoridades han conocido casos en los que un mismo terreno ha sido vendido más de cinco veces.

Recomendaciones para comprar una propiedad

Anesa Norales, abogada del Bufete Jurídico Norales y Asociados, recomendó que, antes de comprar una casa o un terreno, lo primero es constatar que el inmueble existe. Posteriormente, se debe verificar que esté debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP) y que la persona que lo ofrece sea su legítimo propietario. La especialista explicó que no es necesario contratar a un abogado para realizar esta primera consulta. El interesado puede acudir al IP con el número de tomo y folio del expediente para comprobar la información registral y conocer si la propiedad tiene alguna hipoteca. “Es una relación de confianza, entre vendedor y comprador, le enseñará la escritura de esa propiedad y con el número de folio podrá ir al IP a corroborar esa información”, enfatizó. Si el inmueble no está a nombre del vendedor, pero este cuenta con un poder de administración, también podría realizarse la transacción, siempre que se compruebe que tiene facultades legales para ello. Además, el comprador debe consultar en Catastro Municipal que la propiedad no tenga mora en el pago de impuestos y que su situación catastral esté en orden.

Norales explicó que el vendedor debe proporcionar el plano catastral, la clave catastral y el avalúo, documentos que serán necesarios para registrar la propiedad. “Si tiene deuda la persona no le darán estas tres cosas, entonces significa que están en mora”.