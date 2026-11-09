Amnistía vehicular 2026: cómo pagar la matrícula atrasada sin multas

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó la tercera amnistía vehicular de 2026, una nueva oportunidad para que los conductores en mora con el pago de la matrícula vehicular se pongan al día sin pagar multas, recargos ni intereses ante el Instituto de la Propiedad (IP). El Decreto No. 226-2026 ya entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,284. La disposición contempla amnistías para pagos pendientes con las alcaldías, matrícula vehicular, SAR, IHSS, agua potable, reconexiones y servicio de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre. En el caso de la amnistía vehicular, los propietarios de vehículos con matrículas pendientes de 2024 y años anteriores tienen hasta el 31 de diciembre para ponerse al día sin pagar multas, recargos ni intereses. El beneficio está vigente desde el pasado 2 de noviembre.

La medida permite cancelar las obligaciones en un solo pago o mediante planes de financiamiento de dos a 12 meses, informó Kathia Aguilar, jefa del Departamento de Recaudación de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP). El beneficio comprende automóviles, motocicletas, rastras y remolques con deudas correspondientes a los períodos establecidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aguilar aclaró que la amnistía elimina únicamente los cargos adicionales generados por el atraso. El valor de la matrícula pendiente deberá pagarse, ya sea de contado o mediante las facilidades disponibles. Según cifras del IP, más de 826,000 propietarios mantienen obligaciones vehiculares pendientes que, en conjunto, superan los 4,000 millones de lempiras. La institución proyecta que más de 62,000 contribuyentes se acojan a la amnistía, con una recaudación superior a los 75 millones de lempiras. Las matrículas correspondientes a 2025 y 2026 quedan fuera del beneficio, por lo que deben pagarse conforme a las disposiciones habituales.

¿Dónde consultar y pagar la matrícula vehicular?

Los propietarios pueden verificar sus saldos pendientes y conocer las opciones para regularizar sus obligaciones a través de los siguientes canales: A través del sitio web www.ip.gob.hn, en el apartado de consulta vehicular; llamando al 2240-1500 o mediante atención presencial en las oficinas del Instituto de la Propiedad a nivel nacional. La amnistía estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Estar al día con la matrícula vehicular es un requisito para reclamar la placa metálica, cuya entrega comenzó en Francisco Morazán y se extenderá progresivamente a otros departamentos del país.

Antecedentes de las amnistías vehiculares

El 25 de agosto de 2026 venció la última amnistía vehicular aprobada por el Congreso Nacional, que incluía los períodos 2025 y años anteriores. Antes de esa disposición, hubo otra amnistía vehicular, aprobada en febrero de 2026, que venció en mayo, después de permanecer vigente durante cuatro meses. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA, mediante una solicitud de información, hasta el 10 de agosto más de 45,203 propietarios de vehículos habían aprovechado el beneficio a nivel nacional. De este total, 18,207 eran titulares de carros y 26,996 de motocicletas. De esos 45,203 propietarios, se registró una recaudación de 51.8 millones de lempiras. Además, el IP detalló que del 25 de junio al 31 de julio de 2026, 689 propietarios suscribieron planes de pago en junio, con una recaudación de 5.9 millones de lempiras, mientras que 8,896 suscribieron planes de pago en julio, con una recaudación de 44.7 millones de lempiras. El IP informó a LA PRENSA que existen 312,635 planes de pago suscritos a nivel nacional, correspondientes a conductores que están pagando la matrícula vehicular en cuotas. Estos planes representan una recaudación de 113 millones de lempiras.