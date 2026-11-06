SIT promete reparar carretera CA-13 entre El Progreso y Tela

Tela, Honduras. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) se comprometió a reparar la carretera CA-13, que conecta El Progreso, Yoro, con Tela, Atlántida, y que actualmente se encuentra en deplorables condiciones. El deterioro de esta vía ha provocado accidentes de tránsito y representa un riesgo para la vida de conductores y peatones, además de afectar la actividad turística en los municipios de la zona. La rehabilitación de esta carretera es una demanda de los usuarios, quienes necesitan transitar por una vía segura y en mejores condiciones. Su reparación también es fundamental para facilitar la movilización de turistas y fortalecer la actividad económica de las comunidades que dependen del turismo. Carlos Ávila, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela, manifestó a LA PRENSA que en los 30 kilómetros de carretera entre Tela y El Progreso hay más de 200 agujeros de grandes dimensiones que están causando accidentes a diario.

Tal como lo dio a conocer LA PRENSA, el crítico estado de la carretera ya está provocando accidentes. Los empresarios temen que se pierdan vidas humanas y advierten que el deterioro también afecta la llegada de turistas a los municipios y el tránsito de mercancías.

La otra semana inician trabajos de bacheo, asegura la SIT

Tras estas denuncias, el ministro de la SIT, Aníbal Erhler, declaró que en las próximas semanas comenzarán los trabajos de bacheo en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Ya tenemos las empresas adjudicadas, hoy por la mañana (el jueves 5 de noviembre) platiqué con las empresa y les dije racionalicen sus recursos, vayan ataquen los baches más grandes y traten que esta vía este funcional para llegar a Navidad”, afirmó Erhler.

Tela se prepara para promover su oferta turística

En el caso de Tela, el municipio se prepara para el evento Open Tela, un encuentro turístico que busca conectar, promover y dar a conocer la oferta local, programado para el 19 y 20 de noviembre de 2026. La actividad permitirá conocer la oferta turística en diferentes áreas, como bodas y eventos, restaurantes y gastronomía, hoteles y hospedaje, proveedores de servicios y tour operadoras, entre otros. Se trata de una iniciativa de la Cámara de Turismo de Tela. Los empresarios esperan que la carretera esté en óptimas condiciones antes de este importante encuentro, cuyo objetivo es promover la ciudad y su oferta turística. Otra de las tareas pendientes que los empresarios exigen resolver es el inicio del corredor turístico, que contempla la construcción de un tramo de cuatro carriles entre La Barca, Cortés, y El Progreso, Yoro, así como los tramos hacia Tela, La Ceiba y Puerto Castilla.

Exigen respuestas por el proyecto Corredor Turístico

Las autoridades habían anunciado que el tramo entre La Barca, Cortés, y El Progreso, Yoro, comenzaría en agosto; sin embargo, no se ha registrado avance. Sobre este proyecto, el ministro Erhler expuso: “Entra en etapa de licitación El Progreso-Tela, ya adjudicamos La Barca-El Progreso, ya tenemos diseño y libramiento El Progreso, pronto esta pesadilla de estar invirtiendo nuestros recursos en darle mantenimiento recurrente se va a terminar con la construcción de una calle definitiva”, aseveró el funcionario. En marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lanzó la licitación pública internacional para la construcción de un tramo de cuatro carriles entre La Barca, Cortés, y El Progreso, Yoro. El proyecto forma parte del Corredor Turístico de la carretera CA-13, que también comprende los tramos hacia Tela, La Ceiba y Puerto Castilla. El 5 de junio de este año, la SIT realizó la apertura de ofertas para el proyecto de ampliación a cuatro carriles del tramo La Barca-El Progreso. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce oficialmente el estado del proceso, incluido cuántas empresas presentaron ofertas, si ya existe una adjudicación o cuál es el cronograma para el inicio de las obras. El primer tramo, entre La Barca y El Progreso, tiene un costo estimado de 80 millones de dólares. Posteriormente, se ejecutaría el segmento entre El Progreso y Tela, con una inversión superior a los 90 millones; el tramo Tela-La Ceiba, por unos 135 millones; y el de La Ceiba a Puerto Castilla, con una inversión cercana a los 180 millones. En conjunto, el corredor abarcará aproximadamente 363 kilómetros.