Más de 200 enormes baches convierten la CA-13 en una ruta de alto riesgo

Tela, Honduras. En un estado deplorable se encuentra la carretera CA-13, que conecta El Progreso, Yoro, con Tela, Atlántida. Empresarios y ciudadanos en general piden respuestas a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que también tiene pendiente el inicio de las obras del Corredor Turístico. Son incontables los grandes baches que se han formado a lo largo de la CA-13, en el tramo que conduce de El Progreso a Tela. Estos enormes agujeros representan una trampa mortal para los conductores, quienes, al intentar esquivarlos, pueden perder el control y chocar contra otro vehículo o salirse de la carretera. Si caen en alguno de ellos, también pueden quedar varados. Cualquiera de estas situaciones representa un riesgo para los usuarios de la vía.

Debido a la emergencia de la red vial, la SIT realizó trabajos de bacheo en diferentes carreteras del país, incluida la CA-13, antes de la Semana Mayor. Sin embargo, como explicó en ese momento el ministro Aníbal Erhler, titular de la SIT, se buscaba dejar las carreteras en condiciones mínimas de circulación ante el estado crítico en que fueron encontradas. La inversión superó los 750 millones de lempiras. Erhler dejó claro que estos trabajos eran paliativos, ya que se requieren procesos de licitación para rehabilitar las carreteras de manera más profunda y garantizar que las obras permanezcan en el tiempo.

Empresarios denuncian el mal estado de la carretera

“El ministro fue claro, era un bacheo de emergencia antes de Semana Santa y se lo agradecimos, pero era algo muy superficial, ahorita antes del Feriado Morazánico hicieron trabajos pero solo como en tres baches y se fueron, no tocaron la parte mas critica, eso es a raíz de las lluvias, lo que sucede es que no hay un plan de mantenimiento”, explicó Carlos Ávila, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela, a LA PRENSA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ávila agregó que siguen sin información sobre cuándo iniciarán los trabajos del proyecto denominado Corredor Turístico de la carretera CA-13, que comenzará con la ampliación a cuatro carriles del tramo comprendido entre La Barca, Cortés, y El Progreso, Yoro. La obra es clave para mejorar la conectividad, fortalecer el comercio, facilitar el transporte de mercancías y dinamizar el turismo en la región norte del país. Sin embargo, lleva años en papel y no parece concretarse.

Representantes del sector privado señalaron que la ejecución del proyecto también contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento y los costos logísticos, además de incrementar la seguridad vial en una de las rutas con mayor flujo vehicular. Pese a la importancia estratégica de la CA-13 para la actividad económica y turística del litoral atlántico, el proyecto, del que se habla desde hace más de una década y cuyo financiamiento ya fue aprobado, no avanza. “Nosotros no tenemos información de parte de la SIT, nos dijeron que iniciaban en el tramo de El Progreso a Tela en agosto y que a finales de año sería de Tela a La Ceiba, pero estamos en vilo, mientras tanto la carretera se sigue dañando, a diario hay carros quedados que caen en los baches, ojala y no suceda una desgracia”.

Ávila destacó que, en los 30 kilómetros de carretera entre Tela y El Progreso, hay más de 200 agujeros de grandes dimensiones, según asegura. Por ello, piden prontas respuestas por parte de la SIT. Los empresarios dicen estar preocupados no solo por el riesgo que representa el mal estado de la carretera, sino también porque afecta el turismo de ocio y de negocios en estos municipios.

Tela se prepara para promover su oferta turística en noviembre

En el caso de Tela, el municipio se prepara para el evento Open Tela, un encuentro turístico que busca conectar, promover y dar a conocer la oferta local, programado para el 19 y 20 de noviembre de 2026. La actividad ofrecerá la oportunidad de conocer la oferta turística en diferentes áreas, como bodas y eventos, restaurantes y gastronomía, hoteles y hospedaje, proveedores de servicios y tour operadoras, entre otros. Se trata de una iniciativa de la Cámara de Turismo de Tela. Los empresarios esperan que la carretera esté en óptimas condiciones antes de este importante encuentro, cuyo objetivo es promover la ciudad y su oferta turística.

Sin respuestas sobre el proyecto del Corredor Turístico CA-13

En marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lanzó la licitación pública internacional para la construcción de un tramo de cuatro carriles entre La Barca, Cortés, y El Progreso, Yoro. El proyecto forma parte del Corredor Turístico de la carretera CA-13, que también comprende los tramos hacia Tela, La Ceiba y Puerto Castilla. El 5 de junio de este año, la SIT realizó la apertura de ofertas para el proyecto de ampliación a cuatro carriles del tramo La Barca-El Progreso. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce oficialmente el estado del proceso, incluyendo cuántas empresas presentaron ofertas, si ya existe una adjudicación o cuál es el cronograma para el inicio de las obras. El primer tramo, entre La Barca y El Progreso, tiene un costo estimado de 80 millones de dólares. Posteriormente, se ejecutaría el segmento entre El Progreso y Tela, con una inversión superior a los 90 millones de dólares; el tramo Tela-La Ceiba, por unos 135 millones; y el de La Ceiba a Puerto Castilla, con una inversión cercana a los 180 millones. En conjunto, el corredor abarcará aproximadamente 363 kilómetros. Raúl Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, manifestó a LA PRENSA que esperaban trabajos de mantenimiento en la carretera previo al Feriado Morazánico; sin embargo, no se realizaron. Esa situación, sumada a las lluvias, ha empeorado el estado de las vías. Cárcamo contó que recientemente se comunicaron con el ministro Aníbal Erhler y que prevén reunirse a finales de noviembre para conocer qué ha ocurrido y por qué no inician los trabajos del proyecto denominado Corredor Turístico.

El proyecto cuenta con un financiamiento de 606 millones de dólares, provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con un plazo de 20 años, cinco años de gracia y una tasa de interés del 8.5 %.

Un riesgo para los conductores