Gobierno asegura que ha bacheado 90% de carreteras intervenidas

Tegucigalpa.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que ha cubierto en un 90% la operación de bacheo en las carreteras intervenidas este años en el país. Según el Instituto Hondureño de Turismo, el movimiento masivo en Semana Santa generará una derrama económica estimada en alrededor de 1,000 millones de lempiras. Sin embargo, detrás de este dinamismo económico existe un factor clave: el estado de la red vial, determinante para prevenir accidentes, reducir retrasos y evitar gastos adicionales en combustible.

El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, aseguró que se han intervenido 1,000 kilómetros de la red vial nacional mediante el decreto de emergencia vial publicado el 12 de febrero en el diario oficial La Gaceta. En esta primera etapa, que cubre seis regiones de Honduras y abarca unos 1,000 kilómetros, se reporta un avance del 70% con una inversión de 300 millones de lempiras, de un total de 800 millones de lempiras que se invertirán en el programa de bacheo, reportó la SIT. “Hoy podemos decir que hemos superado la meta inicial. Hemos intervenido 1,000 kilómetros y reducido en un 90% los baches en las carreteras trabajadas respecto a como estaban” hace más de un mes, afirmó el funcionario. Uno de los mayores avances se reporta en el Caribe hondureño, donde tramos como La Barca–La Ceiba y San Pedro Sula–La Ceiba presentan condiciones cercanas al 100% de mejora, según lo destacó el entrevistado.

Agregó que “todo el Corredor Turístico ya no tiene baches y este comprende desde San Pedro Sula hasta llegar a Trujillo”. El sector de Corinto, en Omoa, Cortés, reporta progresos significativos, mientras que en el sur del país los trabajos avanzan desde Choluteca hacia distintos ramales fronterizos y productivos. Honduras cuenta con una red vial de aproximadamente 19,000 kilómetros, de los cuales apenas entre 2,600 y 2,700 kilómetros están pavimentados, “lo que refleja el desafío histórico en mantenimiento y construcción de carreteras en Honduras”, explicó el ministro de la SIT. El funcionario detalló que gran parte de las carreteras pavimentadas son de asfalto y presentan deterioro por falta de mantenimiento, mientras que las nuevas vías de concreto hidráulico se mantienen en mejores condiciones. Ante este panorama, “lanzamos un programa de emergencia para intervenir los 2,700 kilómetros pavimentados con limpieza, recuperación de derechos de vía y bacheo rápido para mejorar la seguridad vial”, afirmó el entrevistado a LA PRENSA. La prioridad inmediata se centra en el corredor turístico debido a la alta afluencia de viajeros durante la Semana Santa, especialmente en rutas hacia el litoral atlántico del país.