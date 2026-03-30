Gobierno realiza pago de salarios atrasados a más de 1,000 empleados del PNRP

San Pedro Sula, Honduras.

El Gobierno de Honduras anunció que se efectuará el pago de salarios atrasados a los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), dependencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El secretario de Energía, Eduardo Oviedo García, confirmó que los retrasos se debieron a problemas administrativos y a la falta de asignación presupuestaria. "El día viernes, 13 instituciones del Estado estaban en el Ministerio de Finanzas urgiendo por el pago de salarios", explicó el funcionario.

Oviedo detalló que los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero se acreditarán este lunes al mediodía a 1,136 empleados del PNRP. "Me informaron que ya fue procesado lo correspondiente al personal del PNRP", afirmó. El funcionario aclaró que, del total de 2,000 trabajadores de la dependencia, 800 ya habían recibido sus salarios de enero y febrero, mientras que los restantes 1,200, en su mayoría con contratos recientes, recibirán ahora sus pagos atrasados.