Gobierno avanza en pagos de salarios a empleados del PNRP

TEGUCIGALPA

El funcionario explicó que la medida forma parte del proceso de regularización de pagos a los trabajadores del programa, quienes habían estado a la espera de la cancelación de sus sueldos atrasados.

El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, anunció que este viernes se continuará con el pago de salarios correspondientes a los meses de enero y febrero al personal del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).

Castro detalló que dentro del PNRP se identificaron un total de 2,009 empleados, de los cuales 72 decidieron no firmar el contrato requerido para hacer efectivo el pago hasta el mes de marzo y el reconocimiento de sus derechos laborales.

En ese sentido, indicó que este viernes se realizará el pago de enero y febrero al resto del personal que sí cumplió con este requisito, mientras que las 72 personas que no firmaron el contrato no recibirán dichos beneficios.

Asimismo, informó que tras el retorno del feriado de Semana Santa, se procederá a efectuar el pago correspondiente al mes de marzo para los trabajadores que formalizaron su situación laboral.

Castro precisó que en total 1,937 empleados firmaron su contrato, por lo que serán beneficiados con el pago de marzo y posteriormente con el reconocimiento de sus derechos laborales adquiridos desde enero hasta el último día de ese mes.

El funcionario añadió que, hasta la fecha, ya se ha realizado el pago a 800 personas, mientras que este viernes se procesa el desembolso para otros 1,209 trabajadores.

Reiteró que únicamente los 72 empleados que decidieron no firmar el contrato quedarán excluidos de estos pagos, según lo establecido en el proceso administrativo.

Finalmente, Castro señaló que en la administración anterior se realizaron promesas laborales que no pueden cumplirse, como la permanencia en los puestos, lo que derivó en la firma de documentos que, según dijo, no son ejecutables.

Añadió que, aunque muchos trabajadores han aceptado la situación, otros han sido incitados a realizar tomas de vías, acciones que calificó como un retroceso frente a los avances alcanzados en la solución del conflicto.